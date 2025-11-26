難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂：無法控制

▲男友突然起生理反應，原PO哭到一半超尷尬。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「我真的很難過欸！」一名女網友透露，她有一次躺在男友懷裡大哭，沒想到對方忽然硬挺，讓原PO尷尬又害羞。文章引發熱議，一票過來人幫忙解釋，「有時候會『分頭行動』，別怪我們」、「大部分是沒辦法控制的」。對此，泌尿科醫師廖奕安也說明，男生可能因為單純的「觸覺刺激」引發勃起。

一名女網友在Threads發文討拍，她難過哭泣時緊抱男友尋求安慰，沒想到對方竟出現生理反應，讓原PO哭笑不得，更無奈喊話「我抱著你哭的時候可以不要有反應嗎？我真的很難過欸！」

底下網友紛紛熱議，「說一句實在的話，男生想不想勃起，大部分時候是沒辦法控制的」、「他過35歲，就算妳抱著他都很難勃起了...好好珍惜這時光」、「女生哭的時候對很多男人來說更有魅力，沒辦法」、「身體太誠實了」、「如果沒有勃起，他應該會哭比你大聲」、「早上都會不自覺起立了，何況抱著一個女人」、「有時候會『分頭行動』，別怪我們，不得已的」、「還能硬不錯了，珍惜」。

留言之中，泌尿科醫師廖奕安說明原因，男生可能因為單純的「觸覺刺激」引發勃起，這在英文有專業的學術名稱為Tactile Stimulation，「他可能心裡跟妳一起難過，但下面在勃起」。