台男「被阿布達比武警帶走」獲釋　外交部安置協助旅行文件核發

▲台男轉機遭帶走「今晨獲釋」 妻子報平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場出發前往中東旅遊，孰料在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天，引起藍營痛批。對此，外交部今（28日）表示，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，當事人12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令。駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助，遭捕的確切原因仍待進一步釐清。

雲林一對陳姓夫妻23日晚間桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，沒想到在阿布達比的登機閘口通往機艙的空橋，陳男遭5名武裝人員帶走，求助台灣外交部杜拜辦事處，僅得到會協助打聽的回應，至今過了3天音訊全無，家屬焦急在網路上PO文求助。

對此，外交部26日回應《ETtoday新聞雲》詢問時指出，我國駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲國人楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於11月23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時，遭警察登機拘捕，惟楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合。駐處當時獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，當地警方已初步提供相關說明。

外交部今（28日）指出，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部表示，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。