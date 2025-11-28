內政部曝房貸負擔率連3季下降　六都「新北市降幅1.83%最大」

▲內政部今（28日）公布，114年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%，房貸負擔率自去年第3季高點以來，連續3季出現下降。（示意圖／記者林敬旻攝）
記者郭運興／台北報導
內政部今（28日）公布，114年第2季全國房貸負擔率為43.12%，較上季下降1.41%。內政部表示，受央行持續實施選擇性信用管制等因素影響，中位數住宅價格已連續2季下跌，加上家戶可支配所得持續增加，使房貸負擔率自去年第3季高點以來，連續3季出現下降。
內政部指出，本季6都房貸負擔率皆較上季下降，其中以新北市降幅1.83%最大，其次為臺北市1.71%、臺中市1.47%、臺南市1.33%，桃園市及高雄市則分別下降1.25%及1.20%。
內政部指出，在6都以外地區，除澎湖縣(+0.71%)外，各縣市房貸負擔率均呈下降趨勢，其中嘉義市2.01%降幅為全國最大，宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣降幅也都超過1%。
內政部表示，房貸負擔率是以中位數所得家庭購買住宅為基準，計算其每月房貸支出占可支配所得的比率，以反映民眾購屋壓力的變化。
內政部說明，根據統計顯示，本季全國中位數住宅價格較上季下跌2%（由1,000萬元降至980萬元），使得負擔率下降約0.89%；同期家戶可支配所得增加約1.51%（由97.67萬元增至99.14萬元），進一步使負擔率下降約0.66%；五大銀行新承做購屋貸款平均利率小幅上升至2.282%，使負擔率略升0.14%。最終計算結果，本季房貸負擔率較上季下降1.41%。
▼114年第2季房貸負擔率。（圖／內政部提供）
|縣市別
|房貸負擔率(%)
|季變動值
|年變動值
|全國
|43.12
|-1.41
|-2.90
|新北市
|56.85
|-1.83
|-2.42
|臺北市
|67.23
|-1.71
|-3.46
|桃園市
|37.73
|-1.25
|-1.75
|臺中市
|51.90
|-1.47
|-2.93
|臺南市
|40.90
|-1.33
|-3.58
|高雄市
|41.93
|-1.20
|-2.99
|宜蘭縣
|36.60
|-1.32
|-4.23
|新竹縣
|40.46
|-1.02
|-6.32
|苗栗縣
|34.14
|-1.86
|-4.38
|彰化縣
|37.72
|-1.34
|-3.21
|南投縣
|39.32
|-1.79
|-3.57
|雲林縣
|31.90
|-0.82
|-2.44
|嘉義縣
|30.31
|-0.85
|-1.36
|屏東縣
|31.85
|-0.96
|-1.33
|臺東縣
|36.08
|-0.43
|-1.04
|花蓮縣
|39.69
|-0.76
|-2.31
|澎湖縣
|37.67
|0.71
|-2.05
|基隆市
|26.38
|-0.73
|-1.61
|新竹市
|37.62
|-0.67
|-4.37
|嘉義市
|33.05
|-2.01
|-2.06
|金門縣
|37.20
|-0.18
|-1.06
