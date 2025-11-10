調查官涉洩密「三顧」遭偵辦　「再生緣」聲明：司法將還原事實

▲台北市調處中正站前組長劉錦勳涉洩密正遭北檢偵辦中。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

調查局前台北市調處組長劉錦勳涉嫌在偵辦三顧公司營業秘密案件時，將數位鑑識報告外洩給三顧副董事長陳宗基，日前遭台北地檢署搜索約談，檢察官訊後命劉錦勳交保30萬元、陳宗基請回。當初被指為非法取得營業秘密的再生緣細胞(原名超基因)10日發表聲明，強調司法終將還原事實，先前三顧公司指控竊密案屬誣陷、栽贓，且為羅織罪名與不實指控。

北檢在2024年2月起訴，有生技界美魔女之稱的楊智惠在2022年間跳槽超基因的前後，原在三顧資訊管理部門的主管董國恩、鄭坤炎涉嫌備份電腦資料帶槍投靠超基因，而楊智惠另涉嫌違反保密契約，將研究報告文字、圖片及數據提供給學生完成博士論文，楊等3人分別被依背信等罪嫌起訴。

檢調偵辦這起生技界帶槍投靠案期間，發現三顧公司提出的提告補充狀中，有應屬於偵查秘密的「數位證據檢視報告」，以及當時因涉及專利權等顧慮而尚未公開的博士論文，調查局自清發現，劉錦勳疑似收取不正利益，將偵查報告外洩給三顧副董事長陳宗基，作為補強告訴佐證文件。

▲再生緣聲明未竊取營業秘密。（圖／再生緣提供）

再生緣公司為此發布聲明全文如下：

臺北地檢署於民國114年10月22日指揮調查局兵分13路，搜索前調查局人員劉錦勳、三顧公司副董事長陳宗基、三顧與樂迦公司等處所，約談多人偵辦涉洩密 行賄 收賄及不法金流等嫌疑。本公司相信，程序往前一日，真相即近一日，司法終將還原事實，三顧、樂迦先前所指控再生緣(超基因)竊取營業秘密均屬誣陷、栽贓，且為羅織罪名與不實指控。

本案之所以演變至今日局面，肇因於調查局受理與立案流程均顯有重大瑕疵，調查官劉錦勳竟將內部數位鑑識報告交予三顧公司作為提告素材，背離偵查中立原則，破壞程序正義本公司深感遺憾的是，司法公權力原應守中立依法行使，卻在本案初期階段被錯誤資訊與失衡來源導入程序，且該調查官與陳宗基經常飲宴，致使國家調查機關客觀上淪為特定企業對正派經營者之攻擊工具，形同三顧公司打手，讓司法公信力蕩然無存，此種偏離法治軌道之行為，絕非民主法治社會所能容忍，日前亦經監察院提出糾正。

關於三顧 、樂迦前所指控營業秘密」部分，檢察官已於今年2月27日對再生緣（超基因）為不起訴處分，並未認定有任何營業秘密外洩或帶入再生緣（超基因）之情事。監察院亦於今年7月1日調查報告中明確記載「調查局就營業秘密部分並未立案」，足見三顧、樂迦對再生緣（超基因）之相關指控均與事實不符。

因此，媒體過往所稱「再生緣(超基因)涉非法取得營業秘密」或「楊智惠攜營業秘密入職」等說法，均與司法調查結果不符，特此澄清。

再生緣(超基因)一貫以專業、誠信與研發實證為核心，即便遭無端攻擊仍持續專注本業本公司感謝長期支持之客戶與媒體，也期待司法終釐清真相，讓事實回歸證據，使產業回到正軌 。