陸批賴總統提1.25兆「引戰方案」　陸委會：中共才是戰爭煽動者

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦27日批評總統賴清德提出的「守護民主台灣國家安全行動方案」是「引戰方案」、「毀台方案」。對此，陸委會回應，中共始終不放棄對台使用武力，近年持續加大對台複合性施壓，為武力犯台做準備，才是真正的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陸委會重申，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未一日統治過台灣，這是客觀事實與台海現狀。

陸委會指出，兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主生活方式，本會長期民調亦顯示，超過8成以上台灣民眾反對「一國兩制」。

陸委會說，香港經驗也已證明，「一國兩制」只會是中共專制統治、毫無民主自由可言。中共所謂「一國兩制臺灣方案」，台灣主流民意絕不會接受，是台灣社會不可碰觸之紅線。

陸委會強調，捍衛民主自由不是挑釁，台灣的存在不是侵略者破壞現狀的藉口，「惡意謾罵無助兩岸關係正向發展，再次呼籲北京當局正視中華民國台灣客觀存在事實，尊重台灣民意，停止對台施壓脅迫，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，共同維護台海和平穩定。」