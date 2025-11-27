高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗繼「台灣有事」言論後，26日與在野四黨黨魁進行黨魁辯論時，透露台日之間維持非政府實務關係，「（日本）根據《舊金山和約》放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。」該番言論再度引起中國方不滿，中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上對此做出回應。

一名記者向郭嘉昆提問，「日本首相高市早苗在昨天的黨首辯論上稱，日本根據『舊金山和約』放棄了全部權力，並無認定台灣法律地位的立場，中方是否認同此說法？」

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

郭嘉昆表示，「台灣回歸中國是二戰勝利成果，和戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等一系列，具有國際法效力的文件，都證實了中國對台灣的主權。」

郭嘉昆強調，台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權，1972年《中日聯合聲明》明確，日本國政府充分理解和尊重中國政府這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。

郭嘉昆指出，中方認為「舊金山和約」這份文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等，任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法、無效的。

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

他說道，「高市早苗首相對具有充分國際法效力，且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊文件中明確強調的《開羅宣言》、《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的舊金山合約，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日四個政治文件精神確立的中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，甚至妄圖煽炒所謂『台灣地位未定論』，這是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。」

郭嘉昆重申，我們再次敦促日方切實反思糾錯，撤回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國會員國起碼應盡的義務。

針對台灣法律地位，高市早苗表示無立場作出認定，「與台灣的關係是作為非政府之間的務實關係來維繫。根據《舊金山和約》，日本已經放棄有關台灣的一切權利與許可權。