大陸 大陸焦點 特派現場

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪14命

記者閔文昱／綜合報導

香港大埔宏福苑今（26日）發生大規模火災，火勢在短時間內急速失控，不僅從外牆一路往上竄入室內，更延燒整個屋苑。入夜後烈焰愈燒愈猛，8座大樓中已有7座起火，災情瞬間升至最高級別「五級火警」，宛如一座社區被火海吞沒。最新消息指出，火警已造成至少14人死亡，包括一名年僅37歲的消防員，另有16名傷者送往多間醫院治療。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國，下同）

火警於下午2時51分自宏昌閣外棚架首先竄燒，強風加上鷹架助燃，使火勢快速擴散至宏泰閣、宏新閣等共7棟住宅大樓，涉及住戶超過1900戶。居民驚慌逃生，有人接到親戚致電才知大樓著火，卻發現大樓未響起火警警鈴，只能在濃煙中以手電筒摸黑逃命；也有民眾與家屬失聯，焦急在現場尋人。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

傍晚6時許，大樓天台突然傳出巨大爆炸聲，火焰猶如火山爆發般從屋頂噴出火舌，畫面震撼。入夜後火勢再度加劇，多個單位全面燃燒，鷹架不斷崩落墜地，整片大樓外牆被烈焰吞噬，社區上空濃煙密布，宛如黑夜中的紅色巨獸。

大量傷者已分別送往威爾斯親王、那打素等多家醫院急救。除了14名罹難者（含消防員）外，另有16人受傷，數名傷勢仍嚴重。消防表示，由於火點遍布多棟建築，加上外牆結構複雜，滅火行動極具挑戰。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

為安置大量被迫逃離家園的居民，民政處緊急開放 廣福邨和東昌街社區會堂為臨時庇護中心，義工與關懷隊持續搬運物資。香港天文台也指出，近期連日發出黃色與紅色火災危險警告，秋冬季的乾燥天氣是火勢快速擴大的關鍵因素之一。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

11/24 全台詐欺最新數據

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

火災大埔宏福苑消防火警影音

