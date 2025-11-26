香港世紀火警「升至五級」已釀4死！住戶目擊：不斷聽到爆裂聲

記者楊庭蒝／綜合報導

香港大埔宏福苑於今（26）日下午發生嚴重火災，火勢迅速蔓延，目前已升級為五級火警，造成至少4人死亡、3人情況危殆，另有多人受傷。死者中包括一名在救援過程中墮樓殉職的消防人員。

▲火災擴散至其他大樓，情況嚴峻。（圖／路透社）



綜合陸媒報導，下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架突然起火，消防部門接報後迅速到場撲救。火警在下午3時02分升為三級，3時34分進一步升至四級，最終於下午6時22分正式升為五級火警。現場火勢猛烈，多幢大廈（包括宏昌閣、宏泰閣及宏新閣）同步起火，濃煙沖天，並不斷有雜物從高處墜落。

截至下午6時，共有9人因不適送醫，分別被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院救治。其中4人證實死亡，3人情況危殆，1人情況嚴重，1人穩定。殉職消防員在執行任務時墮樓重傷，送醫後不治。消防處出動至少35輛消防車、150名消防員及26至50條消防喉進行撲救，並有6輛救護車在現場候命。

據附近住戶反映，火災期間不時聽到類似爆竹的爆裂聲，估計是外牆竹製棚架燃燒所致。宏福苑目前正進行大維修工程，包括外牆批蕩噴漿。現場有大量居民被困，消防人員動用兩條水管及兩隊煙帽隊全力灌救，並協助受影響居民疏散。

香港火警分為一至五級及更高的「災難級」。五級火警表示火勢完全失控且迅速蔓延，需要大量消防資源投入。此次火災是香港近年來較為嚴重的火警之一，相關調查及善後工作正在進行中。