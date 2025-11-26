香港大樓狂燒1消殉職、1消熱衰竭送醫　李家超召開跨部門緊急會議

記者趙蔡州／綜合報導

香港大埔居屋宏福苑26日下午發生重大火警，火勢蔓延至周圍的宏泰閣等其它棟大樓，造成至少12死16傷，包含1名消防員殉職、1名消防員熱衰竭送醫。香港特首李家超表示，他已宣布啟動緊急事故監察及支援中心，並召開跨部門緊急會議，指示相關部門全力投入滅火與救治傷者等工作。

▲香港大埔居屋宏福苑大火目前已12死16傷。（圖／視覺中國）

李家超26日晚間表示，針對大埔宏福苑火警，事故令人深感哀痛，尤其是有消防員不幸殉職，他對死者家屬及傷者致以慰問，並呼籲相關部門全力支援受災戶，強調已啟動緊急事故監察及支援中心，以確保各項工作迅速展開，並召開跨部門緊急會議進一步協商

李家超說，廣福社區會堂、東昌街社區會堂，以及中華基督教會馮梁結紀念中學等地目前已開放作為臨時庇護中心，民政事務總署、民政事務處及社會福利署已展開行動，在火災現場設立援助站，並安排受災居民入住庇護中心，醫管局也已啟動應急機制，全面投入傷者救治工作。

香港大埔居屋宏福苑重大火警，大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等大樓，甚至燒進了大樓內部，根據香港政府最新公布消息，火警等級目前已上升到5級，死傷人數已增加至12死16傷，包含1名消防員殉職，這位消防員在地下救援期間失聯，被找到時已燒傷昏迷，送醫後傷重不治，另有1名消防員熱衰竭送醫。