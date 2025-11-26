　
社會 社會焦點 保障人權

台中文山焚化爐「滿到流出來」　環保局長：我高考狀元會解決

▲文山焚化爐。（圖／市議員江肇國提供）

▲台中市文山焚化爐因大量廚餘混入，垃圾含水比例過高，造成傾倒口的垃圾山不斷滑落。（圖／市議員江肇國提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市廚餘處理問題引爆議會質詢，市議員江肇國、周永鴻、張家銨今（26）日痛批市府「前端失管、後端失守」，導致廚餘從流向到末端去化全面失控。不僅有民眾拍到養豬場疑似偷用廚餘蒸煮，文山焚化廠更因混燒廚餘，導致垃圾傾倒口「滿到溢出」，畫面怵目驚心。新任環保局長吳盛忠強調，自己是「化工高考狀元」，會克服困難。市長盧秀燕也說，環保局已立即會同農業局現場查察疑似違規豬場，如查證屬實，將依相關規定重罰。

▲台中市新任環保局長吳盛忠。（圖／記者游瓊華攝）

▲面對議員砲聲隆隆，台中市新任環保局長吳盛忠在議會表示，自己是化工高考狀元，會解決，等著看！（圖／記者游瓊華攝）

江肇國今天在質詢時秀出照片，指控大肚區一間養豬場在中央禁止廚餘養豬後，仍在蒸煮廚餘。他質疑，農業局宣稱「每三天查一次」，為何還會發生這種事？他痛批環保局對廚餘流向也一問三不知，連每天有多少清運車輛都無法掌握，僅列管過去曾簽約的車輛，對其他「小蜜蜂」業者、豬農自運車輛毫無掌握，「連車都沒列管，怎麼查？怎麼管？」

此外，文山焚化廠因大量廚餘混入，垃圾含水比例過高，造成傾倒口的垃圾山不斷滑落，整個滿溢而出，畫面怵目驚心。他指出，全國廚餘進焚化爐的比例平均為51.7%，台中卻高達82.4%，痛批「堆肥台北做最多、黑水虻新北做最多、生質能桃園做最好，只有台中把廚餘往焚化爐塞！」

▲台中市議員江肇國接獲民眾投訴，疑似還有豬場蒸煮廚餘餵豬。（圖／市議員江肇國提供）

▲台中市議員江肇國接獲民眾投訴，疑似還有豬場蒸煮廚餘餵豬。（圖／市議員江肇國提供）

面對環保局長吳盛忠宣稱「全國沒有人比我更清楚(焚化爐問題)」，江肇國更當場反擊：「問你一個數字都說不出來，還自稱化工高考狀元？根本荒謬！」

對此，市府環保局回應，目前法令未強制廚餘車裝設GPS，但已在輔導73輛再利用養豬場的清運車加裝，目前完成44台。自10月27日起，已採「人盯桶、人盯場」方式每日視訊稽查1160家次，若查獲偷用廚餘將重罰。環保局也證實，目前廚餘處理以「焚化發電為主，沼氣發電為輔」，每日約368公噸的廚餘中，有高達286公噸（約78%）送入焚化爐。

江肇國等人最後強調，市府緊急喊出的「脫水處理」面臨沒空間、沒設備的窘境，根本是緩不濟急，要求市府停止用「等著看」的空話敷衍，必須拿出真正的成績，否則廚餘危機將持續上演。

11/24 全台詐欺最新數據

