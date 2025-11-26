　
社會 社會焦點 保障人權

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

▲少棒教練松志彬(左)犯下性侵案，遭台中市社會局公告姓名。（圖／ETtoday資料照）

▲少棒教練松志彬（左）上訴二審遭駁回。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

引起全民公憤的變態棒球教練松志彬對小球員性侵案，一審依90條罪判處松男3年至8年半不等刑期。松男上訴指出，自身成長過程遭性侵及猥褻，對性認知有影響，但一審未審酌，但二審合議庭未採信他的理由，認為不足動搖一審判決，駁回上訴，仍可上訴最高院。

被台中市府社會局上網公告姓名的松志彬，從2018年10月起擔任某國小棒球隊教練，直到去年10月，犯下強制性交、強制猥褻惡行，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。經受害少年家長報警後，由檢方指揮太平警分局於去年11月21日將人拘提到案，並由地院裁押禁見。

檢方今年3月第一波起訴，認定松志彬涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，有32名學童遭受魔爪，其中有11童遭到拍攝性影像，總計34部；中院今年7月宣判，90罪各判處3年6月至8年6月，尚待另案審結後，再定應執行刑期。

松男雖坦承犯行，仍就一審不服量刑過重上訴，上訴稱「成長過程迭遭性侵及猥褻，可能影響其對性行為的正常認知，原審未就此部分送醫療院所鑑定，顯有未當等語，指摘原審判決不當」要求改判。

但是，台中高分院審理時，松男跟辯護律師又稱沒有證據能提出或是聲請調查。法官認為，就算有此情，也只是對性行為之觀念有無偏差，是否為犯罪動機形成原因之一的問題，不足以動搖量刑。

此外，松男雖以願意與被害人和解為由上訴，但是多名被害人均表示不願意，也不願調解，無從認定是對松男有利認定。依此，上訴無理由駁回。

本月初，中檢再次追加起訴，認定松男性侵、猥褻小球員總計22次。痛批松男犯罪態樣日益猖獗，造成被害人永久難以抹滅陰影，學童形同松志彬的年幼禁臠，經此長期性侵，放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

