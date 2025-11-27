宏福苑44死惡火「今早現況」曝！　火光持續濃煙飄天

▲香港宏福苑獲得控制。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日下午爆發罕見的五級火災，8座逾30層的大廈中有7座遭火海吞噬，已增至44死，香港特首李家超27日凌晨表示，火勢已獲得控制。今晨直播畫面顯示，失控大火已退去，火勢控制在部分樓層，大火後的濃煙仍持續飄出，現場消防灌救仍在繼續。

經過一夜惡火，宏福苑火勢今（27日）晨已大範圍獲得控制，目前沒有新的火勢竄出，也無延燒跡象，但有部分樓層仍可見火光，消防將持續灌救直到火勢全滅。

▲香港宏福苑大火至26日下午延燒到27日凌晨 。（圖／達志影像／美聯社）



李家超今凌晨率領官員前往醫院探視傷者，並召開記者會說明，他表示火勢已逐漸受控，但情況仍十分嚴峻。中國網友稍早拍到深圳大量消防車集結，質疑是否準備馳援香港；對此李家超回應，香港消防處評估人手與能力足夠，因此未尋求外部支援。

對於重大死傷事故，李家超強調會全面調查、嚴肅追責，包括檢視外牆維修工程是否符合法規、鷹架與防護網材料是否具有阻燃性。他並要求相關工程單位提交材料報告，政府也將主動抽查全港施工棚架的安全標準。

消防處長楊恩健指出，在部分未被火焰波及的大樓內，發現通風口竟被易燃保麗龍封住，情況「極不尋常」，已交由警方展開刑事方向調查。香港保安局長鄧炳強也證實，外牆保護網、塑膠布的燃燒速度遠高於法規容許的阻燃材料，顯示可能存在嚴重違規情形。