地方 地方焦點

炫寬家園新院區籌建15年...A棟年底將完工　小豬撲滿回娘家助建

▲炫寬愛心教養家園辦理114年度「小豬撲滿回娘家」募款園遊會。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲炫寬愛心教養家園辦理114年度「小豬撲滿回娘家」募款園遊會。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮炫寬愛心教養家園為籌措新院區建設基金，持續推動「想家計畫」已15年，預計於今年底完成A棟興建、115年起進行使用執照申請與B棟興建，並於上周末連續第二年舉辦「小豬撲滿回娘家募款園遊會」，邀請善心大眾以行動支持身心障礙者的未來家園。

本次園遊會於11月22日在埔里仁愛公園旁登場，鼓勵認養家庭及社會大眾帶著存滿愛心的小豬撲滿回到活動現場，一起兌換園遊券並逛園遊會、參加公益義賣、欣賞表演。

▲炫寬愛心教養家園辦理114年度「小豬撲滿回娘家」募款園遊會。（圖／記者高堂堯翻攝）

炫寬愛心教養家園院長賴琬仍表示，今年為活動第二年舉辦，不僅獲得埔里在地學生的熱情響應，也吸引許多社會大眾一同支持；現場匯集美食、手作、生活用品與義賣商品等約60個攤位，部分收益將全數投入「想家計畫」作為建設新家園基金。

▲炫寬愛心教養家園辦理114年度「小豬撲滿回娘家」募款園遊會。（圖／記者高堂堯翻攝）

賴琬仍指出，炫寬愛心教養家園自民國87年創立以來，為身心障礙者提供如家般安心的生活環境，但因現有院舍為使用超過20年、租金高昂的老舊租賃空間，也面臨空間不足、動線不良與消防安全等困難，因此於民國100年正式啟動「想家計畫」，開始規劃屬於身心障礙者的新家園。

賴琬仍說明，新家園位於埔里鎮寶湖窟段60地號，佔地1133坪，規劃A、B兩棟三層建物，可容納90名服務對象，目前建設進度穩定，A棟預計於今年底全棟完工，邁向建院計畫的重要里程碑，未來將提供更完善的住宿空間、生活照護設備與職能訓練場域，讓智能身心障礙者能在更安全舒適的環境中學習與生活。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

【那是飛機不是公車】飛機滑行中！乘客破門闖停機坪攔截

炫寬愛心教養家園小豬撲滿回娘家募款身心障礙者

