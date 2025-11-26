炫寬家園新院區籌建15年...A棟年底將完工　小豬撲滿回娘家助建

▲炫寬愛心教養家園辦理114年度「小豬撲滿回娘家」募款園遊會。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮炫寬愛心教養家園為籌措新院區建設基金，持續推動「想家計畫」已15年，預計於今年底完成A棟興建、115年起進行使用執照申請與B棟興建，並於上周末連續第二年舉辦「小豬撲滿回娘家募款園遊會」，邀請善心大眾以行動支持身心障礙者的未來家園。

本次園遊會於11月22日在埔里仁愛公園旁登場，鼓勵認養家庭及社會大眾帶著存滿愛心的小豬撲滿回到活動現場，一起兌換園遊券並逛園遊會、參加公益義賣、欣賞表演。

炫寬愛心教養家園院長賴琬仍表示，今年為活動第二年舉辦，不僅獲得埔里在地學生的熱情響應，也吸引許多社會大眾一同支持；現場匯集美食、手作、生活用品與義賣商品等約60個攤位，部分收益將全數投入「想家計畫」作為建設新家園基金。

賴琬仍指出，炫寬愛心教養家園自民國87年創立以來，為身心障礙者提供如家般安心的生活環境，但因現有院舍為使用超過20年、租金高昂的老舊租賃空間，也面臨空間不足、動線不良與消防安全等困難，因此於民國100年正式啟動「想家計畫」，開始規劃屬於身心障礙者的新家園。

賴琬仍說明，新家園位於埔里鎮寶湖窟段60地號，佔地1133坪，規劃A、B兩棟三層建物，可容納90名服務對象，目前建設進度穩定，A棟預計於今年底全棟完工，邁向建院計畫的重要里程碑，未來將提供更完善的住宿空間、生活照護設備與職能訓練場域，讓智能身心障礙者能在更安全舒適的環境中學習與生活。