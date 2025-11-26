　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

▲▼ 蕭瑋葶、蕭靖 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲名模吸金案關到底？高院延押定讞，蕭女能否交保只靠士院最後裁定 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前伊林模特兒蕭瑋葶涉與兄嫂侵占身障協會逾億元，羈押攻防反覆。高院11月6日撤銷士院不准交保裁定，一度使她看見獲釋希望；未料僅隔2週，高院11月20日又認定仍有串證、滅證之虞，裁准延長羈押。士院期間於11月18日提訊，蕭當庭哽咽請求交保、表明願戴電子腳鐐，但法官未當場裁定，案件情勢再度逆轉。

整起攻防可追溯至今年8月，士院8月5日曾裁定蕭瑋葶可提出300萬元具保停止羈押，並限制出境、出海與施以科技監控，檢方也函覆同意。但家屬隔日赴法院辦保時，卻被告知「法警人力不足」、「科技監控方式未定」等理由，導致程序卡關。士院其後又以「仍有勾串共犯之虞」否准具保，引發辯方質疑「明明准保卻不讓保，還當續押理由」，痛批羈押手段違法。高院11月6日作出首份裁定，認士院未查明8月8日為何無法辦成交保、說理不備，因而撤銷並發回原審重新裁定。

就在發回後，士院18日再次提訊蕭瑋葶。庭上，蕭女神情緊繃，男友也到場旁聽。庭訊開始後，受命法官逐一釐清爭執與不爭執事項，蕭女多次語氣顫抖，稱先前筆錄「有說不對的地方」，表示因父母可能受房產牽連、壓力巨大，導致先前陳述不完全一致。

針對案件核心，蕭女在庭上否認參與募款、否認替哥哥藏匿，強調自己僅是協會「義工」，負責送物資、照顧小孩，並稱：「我沒有募款，也沒有發文，我真的不知道。」她並說，遭逮當天才得知哥哥冒名讓她擔任理事長，也不知哥哥身分是通緝犯。

辯護律師則表示，協會大小事務均由蕭靖掌控，被告對財務與金流毫不知情，並聲請傳喚鍾姓行員作證，證明薪資扣繳憑單與職務資料皆由蕭靖提供。法官詢問個人背景時，蕭女語氣稍緩，表示自己大學畢業，曾當模特兒、經紀公司行政與服裝搭配師，目前月收入約10至15萬元，與父母同住，是家中主要照顧者。

庭訊後半段則進入具保攻防，辯方再度質疑8月明明准保，為何家屬當天卻被擋在外面。律師強調，就算科技監控方式未定，也能先採最嚴格方式執行，不該讓被告因此被卡住。

受命法官回，偵查與審理階段不同，起訴後卷證清楚，法院必須重新評估羈押事由，並要求辯方提出具體交保金額。此時蕭女情緒潰堤，邊抽泣邊說：「當初的交保金是跟朋友借的，我爸爸媽媽都是我在養…我願意任何監控，電子腳鐐、手鐐都可以，我只想回去工作。」她的男友看向她，滿臉不忍。

庭末，法官指出仍須釐清8月5日准保後的通知流程與行政程序，案件暫「候核辦」，蕭女解回看守所，待資料齊備後再由合議庭評議。

現階段程序牽涉2條線，此次被撤銷的，是士院8月5日作出的不准交保裁定，高院已於11月6日發回要求重行裁定；但士院其後於11月5日作出的延長羈押裁定，已在高院11月20日的裁定中以「不得再抗告」方式確定，延押部分救濟已全部走完，羈押禁見至少維持至明年1月11日。交保部分則仍在士院補查中，尚待另行裁定。

短短2週，高院先給出「有機會交保」，又認定「必須延押到底」，2份裁定方向相反，讓蕭瑋葶在希望與失望間反覆震盪。她能否成功爭取具保停止羈押，不僅攸關羈押狀態，也將成為接下來審理的關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國CPB今選秀！　前悍將外野手獲指名
快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光
日本退房「台人1好習慣」網吵翻：根本不需要！　民宿老闆給答案
分期買iPhone「房貸少100萬？」　理財達人揭真相
中國「最強連鎖咖啡」傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准投資
快訊／台積電提告羅唯仁　智財商業法院：已分案儘速審理
快訊／高雄2高中生「噴酒精」放火燒置物櫃！　校方證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

新莊男自助洗衣店掏下體DIY！民眾目睹驚嚇錄影　慣犯又被逮

快訊／國1南下中壢段連環車禍！2事故6車追撞　1駕駛受傷一度受困

通訊行藏「詐欺水房+地下賭場」！百人遭詐2.6億　警攻堅畫面曝

阿里山公路差點連環撞！廂型車駕駛「紅燈過5秒還硬闖」太扯

快訊／台積電提告羅唯仁洩密　智財商業法院：已分案將儘速審理

快訊／高雄2高中生玩火！「噴酒精引燃」燒置物櫃　校方證實

快訊／國1南向中壢段連環追撞「傷亡不明」　車流回堵10km塞爆

快訊／台中男大樓9F墜下壓扁花圃　搶救無效宣告不治

昨二審才宣判…黃子佼「開賓士碰撞女騎士」肇逃！今再遭檢方起訴

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

新莊男自助洗衣店掏下體DIY！民眾目睹驚嚇錄影　慣犯又被逮

快訊／國1南下中壢段連環車禍！2事故6車追撞　1駕駛受傷一度受困

通訊行藏「詐欺水房+地下賭場」！百人遭詐2.6億　警攻堅畫面曝

阿里山公路差點連環撞！廂型車駕駛「紅燈過5秒還硬闖」太扯

快訊／台積電提告羅唯仁洩密　智財商業法院：已分案將儘速審理

快訊／高雄2高中生玩火！「噴酒精引燃」燒置物櫃　校方證實

快訊／國1南向中壢段連環追撞「傷亡不明」　車流回堵10km塞爆

快訊／台中男大樓9F墜下壓扁花圃　搶救無效宣告不治

昨二審才宣判…黃子佼「開賓士碰撞女騎士」肇逃！今再遭檢方起訴

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

吳淡如挨酸「有錢是因為有貴人」　直球對決：你信貴人助我60年？

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

嘉義雙潭馬拉松賽事登場　警公布路段交通疏導措施

泰世紀洪災33死！人妻求助網友尋夫　意外抓包他「飯店爽擁小三」

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

最強蟑螂殲滅術！專家曝「2神招」秒滅光：等著收屍

唐綺陽生日哭了 　大解放貼臉猛男雙胸肌

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光　除濕機、美國牛梅花下殺

【匆匆忙忙連滾帶爬】陸男狂奔嚇狗下秒大摔跤...

社會熱門新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

裝甲兵卡在山谷6天　狂吹「救命神器」被聽見

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

台北女開賓士去金山訪友！　「路況不熟」開進海中亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面