名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

▲名模吸金案關到底？高院延押定讞，蕭女能否交保只靠士院最後裁定 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前伊林模特兒蕭瑋葶涉與兄嫂侵占身障協會逾億元，羈押攻防反覆。高院11月6日撤銷士院不准交保裁定，一度使她看見獲釋希望；未料僅隔2週，高院11月20日又認定仍有串證、滅證之虞，裁准延長羈押。士院期間於11月18日提訊，蕭當庭哽咽請求交保、表明願戴電子腳鐐，但法官未當場裁定，案件情勢再度逆轉。

整起攻防可追溯至今年8月，士院8月5日曾裁定蕭瑋葶可提出300萬元具保停止羈押，並限制出境、出海與施以科技監控，檢方也函覆同意。但家屬隔日赴法院辦保時，卻被告知「法警人力不足」、「科技監控方式未定」等理由，導致程序卡關。士院其後又以「仍有勾串共犯之虞」否准具保，引發辯方質疑「明明准保卻不讓保，還當續押理由」，痛批羈押手段違法。高院11月6日作出首份裁定，認士院未查明8月8日為何無法辦成交保、說理不備，因而撤銷並發回原審重新裁定。

就在發回後，士院18日再次提訊蕭瑋葶。庭上，蕭女神情緊繃，男友也到場旁聽。庭訊開始後，受命法官逐一釐清爭執與不爭執事項，蕭女多次語氣顫抖，稱先前筆錄「有說不對的地方」，表示因父母可能受房產牽連、壓力巨大，導致先前陳述不完全一致。

針對案件核心，蕭女在庭上否認參與募款、否認替哥哥藏匿，強調自己僅是協會「義工」，負責送物資、照顧小孩，並稱：「我沒有募款，也沒有發文，我真的不知道。」她並說，遭逮當天才得知哥哥冒名讓她擔任理事長，也不知哥哥身分是通緝犯。

辯護律師則表示，協會大小事務均由蕭靖掌控，被告對財務與金流毫不知情，並聲請傳喚鍾姓行員作證，證明薪資扣繳憑單與職務資料皆由蕭靖提供。法官詢問個人背景時，蕭女語氣稍緩，表示自己大學畢業，曾當模特兒、經紀公司行政與服裝搭配師，目前月收入約10至15萬元，與父母同住，是家中主要照顧者。

庭訊後半段則進入具保攻防，辯方再度質疑8月明明准保，為何家屬當天卻被擋在外面。律師強調，就算科技監控方式未定，也能先採最嚴格方式執行，不該讓被告因此被卡住。

受命法官回，偵查與審理階段不同，起訴後卷證清楚，法院必須重新評估羈押事由，並要求辯方提出具體交保金額。此時蕭女情緒潰堤，邊抽泣邊說：「當初的交保金是跟朋友借的，我爸爸媽媽都是我在養…我願意任何監控，電子腳鐐、手鐐都可以，我只想回去工作。」她的男友看向她，滿臉不忍。

庭末，法官指出仍須釐清8月5日准保後的通知流程與行政程序，案件暫「候核辦」，蕭女解回看守所，待資料齊備後再由合議庭評議。

現階段程序牽涉2條線，此次被撤銷的，是士院8月5日作出的不准交保裁定，高院已於11月6日發回要求重行裁定；但士院其後於11月5日作出的延長羈押裁定，已在高院11月20日的裁定中以「不得再抗告」方式確定，延押部分救濟已全部走完，羈押禁見至少維持至明年1月11日。交保部分則仍在士院補查中，尚待另行裁定。

短短2週，高院先給出「有機會交保」，又認定「必須延押到底」，2份裁定方向相反，讓蕭瑋葶在希望與失望間反覆震盪。她能否成功爭取具保停止羈押，不僅攸關羈押狀態，也將成為接下來審理的關鍵。