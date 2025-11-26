　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登北大武山跌倒！女登山客右腳踝疑骨折　直升機吊掛下山送醫

▲▼ 北大武山步道骨折 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲女登山客於北大武山步道跌倒疑似骨折。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

3名登山客前往北大武山登山時，其中56歲女性登山客在北大武山步道約6公里處跌倒受傷，右腳疑似骨折，消防獲報後到場將女登山客背負至檜谷山莊，並申請直升機吊掛，今（26）日清晨將女登山客吊掛下山，送至屏東榮民總醫院接受進一步治療。

屏東縣政府消防指出，25日13時58分接獲報案，表示一行3人(1女2男)登山客，其中56歲女性登山客在北大武山步道約6公里處跌倒受傷，右腳踝腫脹疑似骨折，雖意識清楚但無法自行行走，消防局獲報後立即啟動救援，派遣泰武、來義及特搜大隊等單位共4車8人前往。

▲▼ 北大武山步道骨折 。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防局同步通知大武山檜谷山莊人員協助，由檜谷山莊人員先行抵達傷者位置，協助以臀坐方式緩慢移動，晚間7時31分，救難人員與傷者接觸後確認右腳踝骨折情形，並將傷者背負至檜谷山莊。消防局晚間向消防署提出直升機吊掛申請，26日清晨7時43分直升機自高雄機場起飛，8時19分完成吊掛作業，8時28分直升機降落特搜大隊停機坪，傷者由長治分隊救護車後送至屏東榮民總醫院接受進一步治療。

▲▼ 北大武山步道骨折 。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防局提醒，北大武山屬高山地形，步道濕滑且天候變化迅速，登山民眾務必注意腳步並量力而為，盡可能結伴同行並攜帶必要裝備與急救物品。若發生緊急狀況，請立即撥打119尋求協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／網黃闖貨架露胸！　好市多震怒：禁止入場、報警偵辦
台「正妹議員」挺日水產紅了！　日網友狂喊卡哇伊
遊日9天「真的沒看到陸客」　她卻見台人超扯一幕
快訊／增1.25兆國防特別預算！　賴清德11：30親自說明
正妹公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」奪命
台女網美「肉償換餐」　恐遭驅逐出境
台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年
毒犯開進軌道「300公尺設備被撞壞」！　14台鐵列車縮駛、停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

登北大武山跌倒！女登山客右腳踝疑骨折　直升機吊掛下山送醫

德國男2年沒工作打劫超商　搶到1萬+1包菸...還有1罐飲料

槍枝工廠到詐團全抄掉　台南警三合一專案逮25人！不法金額2千萬

高山症發作！女登南湖大山突肢體無力呼吸喘　黑鷹直升機火速救援

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」埋伏奪命

為領普發1萬！鹿港阿公單車迷航9小時　體力透支倒坐路邊

快訊／苗栗男陳屍家中！「2男涉殺人罪」遭聲押　法院裁准了

「173叫車」驚爆性侵！司機爬後座逞慾　還強拍女乘客裸照

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

登北大武山跌倒！女登山客右腳踝疑骨折　直升機吊掛下山送醫

德國男2年沒工作打劫超商　搶到1萬+1包菸...還有1罐飲料

槍枝工廠到詐團全抄掉　台南警三合一專案逮25人！不法金額2千萬

高山症發作！女登南湖大山突肢體無力呼吸喘　黑鷹直升機火速救援

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」埋伏奪命

為領普發1萬！鹿港阿公單車迷航9小時　體力透支倒坐路邊

快訊／苗栗男陳屍家中！「2男涉殺人罪」遭聲押　法院裁准了

「173叫車」驚爆性侵！司機爬後座逞慾　還強拍女乘客裸照

高雄鳳山大貨車疑闖紅燈！小貨車攔腰撞上　現場冒大量煙塵

大谷參戰WBC災難級消息！韓媒嘆「難以翻越的大山」　憂雙投跟進

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

好市多黑五「網黃闖貨架裸胸」　業者震怒：禁止入場、報警偵辦

國台辦用「4嚴重」劍指高市　痛批賴清德「媚日賣台」醜陋無底線

賴清德宣布1.25兆國防特別預算　黃國昌：以務實理性態度強力把關

Meta傳洽購Google TPU引發市場疑慮　輝達：技術仍領先一代

記憶體、PCB股各1檔今起列處置 金居股價跌幅3.9％

火爆運將為小事打趴同行　放任他倒車道遭輾斃！二審仍判8年

不斷更新／2025韓國三大台典禮！《歌謠大祝祭》25組陣容已公布

館長遭爆「為求生」轉向中國募資　律師點名恐觸2法！

【不是震撼，是感動】清潔員神速掃列車　網友狂讚職人精神

社會熱門新聞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

逼迫2男互吃排泄物　惡煞團4交保1續押

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

男店員偷女客胸罩「瘋狂把玩」自拍！

國1重大車禍「車成廢鐵」！駕駛困車內慘死

更多熱門

相關新聞

即／新北砂石車右轉撞單車　婦人卡車底全身骨折

即／新北砂石車右轉撞單車　婦人卡車底全身骨折

新北市中和區今（24）日下午發生一起砂石車與腳踏車擦撞車禍。一名63歲的張姓婦人騎乘腳踏車直行時，遭一輛右轉的砂石車擦撞，婦人當場卡在車底。所幸警消獲報迅速救援，張婦意識清醒，但全身多處骨折，已送往雙和醫院急救。驚險的事故過程已被路口監視器拍下。

23歲媽虐死1歲5月兒　2度求交保都遭駁回

23歲媽虐死1歲5月兒　2度求交保都遭駁回

為捧花比腕力掰斷手！女求償百萬失敗原因曝

為捧花比腕力掰斷手！女求償百萬失敗原因曝

26歲台大醫畢業生　車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

26歲台大醫畢業生　車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

即／台東某大學驚傳墜樓！男子骨折送醫

即／台東某大學驚傳墜樓！男子骨折送醫

關鍵字：

標籤:北大武山登山意外直升機救援屏東消防骨折

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

韭菜翻車！記憶體南亞科爆2646.45萬違約交割　今年上市最大筆

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

台積電拖1個月才告羅唯仁　財經網紅揭原因

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面