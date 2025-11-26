登北大武山跌倒！女登山客右腳踝疑骨折　直升機吊掛下山送醫

▲女登山客於北大武山步道跌倒疑似骨折。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導



3名登山客前往北大武山登山時，其中56歲女性登山客在北大武山步道約6公里處跌倒受傷，右腳疑似骨折，消防獲報後到場將女登山客背負至檜谷山莊，並申請直升機吊掛，今（26）日清晨將女登山客吊掛下山，送至屏東榮民總醫院接受進一步治療。

屏東縣政府消防指出，25日13時58分接獲報案，表示一行3人(1女2男)登山客，其中56歲女性登山客在北大武山步道約6公里處跌倒受傷，右腳踝腫脹疑似骨折，雖意識清楚但無法自行行走，消防局獲報後立即啟動救援，派遣泰武、來義及特搜大隊等單位共4車8人前往。

消防局同步通知大武山檜谷山莊人員協助，由檜谷山莊人員先行抵達傷者位置，協助以臀坐方式緩慢移動，晚間7時31分，救難人員與傷者接觸後確認右腳踝骨折情形，並將傷者背負至檜谷山莊。消防局晚間向消防署提出直升機吊掛申請，26日清晨7時43分直升機自高雄機場起飛，8時19分完成吊掛作業，8時28分直升機降落特搜大隊停機坪，傷者由長治分隊救護車後送至屏東榮民總醫院接受進一步治療。

消防局提醒，北大武山屬高山地形，步道濕滑且天候變化迅速，登山民眾務必注意腳步並量力而為，盡可能結伴同行並攜帶必要裝備與急救物品。若發生緊急狀況，請立即撥打119尋求協助。