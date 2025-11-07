球棒狂毆爆頭慘亡！23歲媽虐死1歲5月兒　2度求交保都遭駁回

▲23歲的吳女涉嫌虐死兒子，當時前往殯儀館認屍。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄23歲吳姓女子2024年間長期對1歲5個月的兒子施虐，不僅持鋁製球棒4度毆打男童，還兩度將他舉高重摔在地，導致男童顱骨粉碎性骨折、全身多處挫傷，送醫不治身亡，吳女被依妨害幼童發育致人於死罪起訴，目前仍在橋頭地院審理，吳女羈押期即將屆滿，她向法院聲請交保遭到駁回，吳女不服抗告，高雄高分院審理發現，吳女在寫給法院的「悔過書」中，有許多證據仍需要傳喚證人釐清，因此駁回她的抗告。

據了解，吳女從2024年6月間起，就多次凌虐男童，包含徒手或拿曬衣架毆打男童頭、臉以及軀幹四肢，造成男童全身多處擦挫傷，此外，吳女還於同年10月某日起至20日間，4度拿鋁質球棒毆打男童腰部、臀部、身體等處，其中1次李男也在場，卻袖手旁觀，且兩人因怕犯行暴露，始終不將男童送醫治療。

直到11月6日，吳女再度情緒失控，用雙手將男童從嬰兒床上托起，讓他面部朝上，將男童水平捧高到她頭部高度，再摔到房間地板上，隨即抱起男童又重複摔了1次。男童歷經長期凌虐又遭2度重摔，導致顱骨粉碎性骨折、左側硬腦膜下腔出血、腦髓腫脹、雙側視網膜出血，頭、臉部至全身上下有多處大面積挫傷等傷害。

吳女後來通知李男回家，兩人騎機車將男童載到醫院急救，男童急救11天後，仍在11月17日凌晨1時20分因顱腦損傷死亡，吳、李兩人也因涉嫌傷害致死等罪遭起訴。

全案目前仍在橋頭地院審理中，但吳女的羈押期即將屆滿，她向橋院聲請交保，她認為自己坦承犯行，而無串證之必要，且家裡經濟能力不佳，並無逃亡之能力，希望停止羈押，但被橋院駁回。

吳女不服提出抗告，高雄高分院發現，吳女寄送給法院的「悔過書信」，充斥被告就自身何以為本案客觀犯行之種種解釋及理由，而有待傳喚證人到庭證述等調查方式予以釐清，所以認為吳女仍有串、滅證之虞，原審尚無違誤，所以駁回她的抗告。