白宮前顧問：台灣、川普大勝利　賴清德1.25兆國防預算方向正確

▲美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）發文支持總統賴清德增加國防預算。（圖／社群平台X）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日投書華盛頓郵報，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防預算，彰顯捍衛民主決心。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，這對台灣是重大勝利，對美國總統川普也是，「中華民國賴總統正朝著正確方向大步前進」。

賴清德透過華盛頓郵報投書，正式向國際社會宣布，台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額（GDP）的3.3%，承諾在2030年提升至5％。他更強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）透過社群平台表示，這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對川普總統也是一項勝利，因為自 2017 年以來，川普總統一直強調中共對台威脅，並呼籲台灣採取適當措施自我防衛，「中華民國賴總統正朝著正確的方向大步前進」。

另外，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也表示，賴清德寫了精彩的文章也提出很棒的規劃，非常值得肯定。他說，這是真正的「實力帶來和平」的倡議，包含 400 億美元的現代化基金、整合式防空與反飛彈系統（台灣之盾），以及全社會韌性強化措施，這項努力值得美國的全力支持。

▼美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）發文支持總統賴清德增加國防預算。（圖／社群平台X）

