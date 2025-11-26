最強小三！靠「顱內高潮掏耳術」與白噪音　富豪瘋狂迷戀她

記者劉邠如／綜合報導

靈性導師女巫YOYO，在Podcast節目《YO！女巫來了》第六集中，講述了一個極具戲劇性的真實故事。她透露，曾有一位身家豐厚的企業家，先後帶著自己的原配、小三、小四、小五輪番找她占卜。從原配的痛苦、情婦的心計，到富豪的情感操控，整段故事宛如一場現代版的情感宮鬥劇。

YOYO表示，這位富豪是個橫跨黑白兩道、往來兩岸三地的生意人，談吐幽默、氣場強大，「他講話有一種讓人放鬆的魅力。上一秒談公事，下一秒會關心妳最近看起來是不是太累。」這樣的反差，讓身邊的女人難以抗拒，也成為他同時維持多段關係的關鍵。

在富豪之後，最先早找上門的是富豪的原配。YOYO回憶，對方因長期失眠暴瘦，整個人幾乎被焦慮與懷疑吞噬，「她問我該不該離婚，但我知道她其實還愛著他。」YOYO給她的建議是：「妳離了，也不一定會比較好。因為那個位置，一定有人準備好要補上。」她指出，原配的不甘與痛苦來自於「太愛」，而不是「不愛」；在情感還未真正放下前，離開只會換一種形式的痛苦。

而故事的高潮，則出現在富豪的「小五」身上。這位女子憑著一套近乎絕學的「掏耳療法」，徹底擄獲了富豪的心。「她會讓男人躺在自己腿上，空氣裡瀰漫著她特調的香氣，燈光只亮到兩支蠟燭的亮度，背景放著風吹樹葉的聲音，整個氛圍讓人放鬆又脆弱。」YOYO分析，這種多重感官的刺激會在潛意識裡留下連結，「後來那個男人只要在外面聽到風吹樹葉的聲音，就會立刻想到她。」

YOYO形容，小五擅長營造情緒與氣氛，「那不只是愛情，而是一種精準的心理操控。」然而，即使如此，小五最後仍然來占卜，問她：「他是不是我最合適的人？」YOYO坦言，她問回對方：「妳想要的，是愛情，還是結果？」在她看來，富豪對小五確實有依戀，卻不會給她真正的名分與資源，「因為錢都在小二那裡。」

隨著時間推進，YOYO陸續見到了其他幾位女人。她笑說，那段時間「幾乎成了這個男人後宮的顧問」。小二掌財務，是最早陪他打拼的伴侶；小三擅長應酬社交；小四性格剛烈，像極了富豪的初戀；而小五則是溫柔且能撫慰人心的一方。

談到這些錯綜的關係，YOYO表示，身為占卜師最困難的，是如何在利益衝突的當事人之間保持中立。「我不偏袒任何人，我的目標是讓每個人都能繼續好好活下去。」

《YO！女巫來了》第六集〈最強小三，其實是小五〉現已上架各大Podcast平台。YOYO以幽默語氣講述這場真實又離奇的情感風暴，讓聽眾在這齣宮鬥劇中，也重新思考「愛」與「佔有」之間的界線。