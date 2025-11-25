快訊／日本熊本縣規模5.7地震　最大震度5強

▲ 日本熊本縣阿蘇地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合報導

日本氣象廳發布地震資訊，熊本縣東北部阿蘇地區於當地時間25日傍晚6時1分（台灣下午5時1分）發生規模5.7地震，震源深度僅約10公里，最大震度達到5強，明顯搖晃持續數秒，但不須擔心海嘯。

根據震度觀測資料，熊本縣阿蘇觀測到最大震度5強，大分縣西部震度5弱，熊本縣熊本震度4，大分縣中部、大分縣南部、福岡縣筑豐、福岡縣筑後、佐賀縣南部、宮崎縣北部平野部及宮崎縣北部山沿則觀測到震度3。

5.7地震過後，20分鐘內又發生5起規模2.6至3.3的餘震。

NHK報導，這是熊本縣自2019年1月以來首次出現震度5以上地震，可能使人難以行走、需抓住物品保持平衡，搖晃程度足以使櫃子上的物品掉落、未固定的家具傾倒，未加固的磚牆可能倒塌、窗戶玻璃可能碎裂，地面或斜坡可能出現裂縫、液化、落石及崩塌等，應避免靠近容易倒塌的物品或懸崖附近等危險地點。