三峽女所長查違停驚見5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨（24日）傍晚執行勤務時，發現一輛超載的白牌車違停路旁，車內還載著5名逃逸移工。面對現場可能失控的風險，張所長立即持電擊槍戒備，並喝令61歲劉姓駕駛鎖上車門，防止移工脫逃。支援警力也迅速到場完成圍捕，而白牌車違反道交法及公路法部分依法開罰，至少裁罰10萬以上。

▼張岸玲所長盤查違規白牌車劉姓司機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日傍晚，二橋派出所所長張岸玲在轄區執行勤務時，發現一輛小客車在中正二路、尖山埔路口路邊違規停車。她立即上前攔查，經盤查劉姓駕駛不但沒有職業小客車駕照外，還發現車內除了駕駛外，竟超載擠坐了5名外籍人士。5人不僅神情緊繃，還不時閃躲目光，十分可疑。張岸玲研判車內乘客極可能是逃逸移工。

為避免移工逃竄，她迅速持電擊槍戒備「不要動喔！不然我要射了」，並指示白牌車駕駛立即將全部車門反鎖。隨後呼叫支援。快打警力在短短4分鐘內即迅速到場，並在張的指揮下完成周邊封鎖，將車內5名逃逸移工全數查獲。

▼張岸玲所長舉電擊槍喝令「不要動喔，不然我就射」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

全案偵訊後，5名逃逸移工後續依違反《入出國及移民法》移請新北專勤隊偵辦。此外，載運逃逸移工的白牌車劉姓司機將面臨多項裁罰，交通違規部分，依《道路交通管理處罰條例》，超載（罰鍰3000至1萬8000元）、無職業駕照以駕駛為業（罰鍰1800至3600元）、紅線臨停（罰鍰300至600元）。非法營業部分，依《公路法》規定，非法經營汽車運輸業，處10萬元以上至2500萬元以下罰鍰，並得吊扣4個月至1年，或吊銷之，非滿二年不得再請領或考領。

▼三峽分局二橋派出所所長張岸玲（右）。（圖／記者陳以昇翻攝）