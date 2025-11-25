　
社會 社會焦點 保障人權

三峽女所長查違停驚見5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨（24日）傍晚執行勤務時，發現一輛超載的白牌車違停路旁，車內還載著5名逃逸移工。面對現場可能失控的風險，張所長立即持電擊槍戒備，並喝令61歲劉姓駕駛鎖上車門，防止移工脫逃。支援警力也迅速到場完成圍捕，而白牌車違反道交法及公路法部分依法開罰，至少裁罰10萬以上。

▼張岸玲所長盤查違規白牌車劉姓司機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張岸玲所長盤查白牌車劉姓司機，舉電擊槍喝令「不要動喔，不然我就射」，三峽分局二橋派出所所長張岸玲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日傍晚，二橋派出所所長張岸玲在轄區執行勤務時，發現一輛小客車在中正二路、尖山埔路口路邊違規停車。她立即上前攔查，經盤查劉姓駕駛不但沒有職業小客車駕照外，還發現車內除了駕駛外，竟超載擠坐了5名外籍人士。5人不僅神情緊繃，還不時閃躲目光，十分可疑。張岸玲研判車內乘客極可能是逃逸移工。

為避免移工逃竄，她迅速持電擊槍戒備「不要動喔！不然我要射了」，並指示白牌車駕駛立即將全部車門反鎖。隨後呼叫支援。快打警力在短短4分鐘內即迅速到場，並在張的指揮下完成周邊封鎖，將車內5名逃逸移工全數查獲。

▼張岸玲所長舉電擊槍喝令「不要動喔，不然我就射」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張岸玲所長盤查白牌車劉姓司機，舉電擊槍喝令「不要動喔，不然我就射」，三峽分局二橋派出所所長張岸玲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

全案偵訊後，5名逃逸移工後續依違反《入出國及移民法》移請新北專勤隊偵辦。此外，載運逃逸移工的白牌車劉姓司機將面臨多項裁罰，交通違規部分，依《道路交通管理處罰條例》，超載（罰鍰3000至1萬8000元）、無職業駕照以駕駛為業（罰鍰1800至3600元）、紅線臨停（罰鍰300至600元）。非法營業部分，依《公路法》規定，非法經營汽車運輸業，處10萬元以上至2500萬元以下罰鍰，並得吊扣4個月至1年，或吊銷之，非滿二年不得再請領或考領。

▼三峽分局二橋派出所所長張岸玲（右）。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張岸玲所長盤查白牌車劉姓司機，舉電擊槍喝令「不要動喔，不然我就射」，三峽分局二橋派出所所長張岸玲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11/23 全台詐欺最新數據

快訊／M痘連爆！7名青壯男中招
陳曉離婚陳妍希9月　暴瘦臉凹陷
「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生
馬英九、洪秀柱批高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本
角頭慘死家屬認屍痛哭！友人：他對親友很照顧

國道有路人！揮手小跑步畫面曝　竟是逃逸移工棄車跑

國道有路人！揮手小跑步畫面曝　竟是逃逸移工棄車跑

國道1號北向365.4公里九如路段20日上午7時24分，2輛轎車不慎擦撞，然而事發後其中1輛車內的3人竟棄車翻越護欄，徒步走在國道路肩上，警方獲報當下沿路進行搜索，最終在一處匝道邊坡尋獲1名越南籍逃逸移工，因案通緝中，目前另2人仍在查緝中。

台大博士女買虛幣遭搶40萬　北聯幫3煞被逮

台大博士女買虛幣遭搶40萬　北聯幫3煞被逮

20歲騎士雨夜慘被撞　噴飛墜3m深橋下

20歲騎士雨夜慘被撞　噴飛墜3m深橋下

三峽2機車相撞　18歲騎士無照慘了

三峽2機車相撞　18歲騎士無照慘了

醉不應該瞬間曝！三峽貨車打滑「掃堂腿」甩1圈

醉不應該瞬間曝！三峽貨車打滑「掃堂腿」甩1圈

三峽二橋派出所張岸玲逃逸移工白牌車

