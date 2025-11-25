　
社會 社會焦點 保障人權

83歲嬤遭撞躺ICU搶命！無照男落跑4hrs 落網　拖車鉤蓋成鐵證

▲車禍現場遺留自小客車「拖車鈎蓋」成為鐵證。（圖／玉里分局提供，下同）

車禍現場遺留自小客車「拖車鈎蓋」成為鐵證。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局於23日晚間19時許接獲民眾通報，指出張姓婦人（83歲）於晚間18時外出後疑遭車輛撞擊，倒臥在住家附近路旁，家屬發現後立即將其送往玉里榮民醫院急救，並委請鄰居向三民派出所報案。

遭撞婦人在現場留下的血跡和鞋子。

遭撞婦人在現場留下的血跡和鞋子。

分局長黃清暉得知後立即指示交通組、偵查隊及三民派出所全力投入，秉持「追根究底、毋枉毋縱」的精神，第一時間也率隊趕赴現場及醫院掌握狀況。經了解，傷者顱內出血，全身多處骨折傷勢極為嚴重，目前仍在加護病房搶救觀察中。

▲▼專案小組比對肇事自小客車與拖車鈎蓋吻合。

▲▼專案小組比對肇事自小客車與拖車鈎蓋吻合。

現場勘查時，僅發現遺留被害人之血跡及鞋子，警方隨即擴大搜尋在地面找到疑似肇事車輛掉落之「拖車鉤蓋」，此一關鍵跡證使警方確認案件絕非單純意外，並成為突破案情的重要線索。

▲車禍現場遺留自小客車「拖車鈎蓋」成為鐵證。（圖／玉里分局提供，下同）

警方立即調閱沿線監視器，比對行經台9線的可疑車流，發現一輛自北往南行駛的自小客車，於三民路段撞擊正橫越道路的張姓行人後，未停車查看即加速逃逸，全案涉及刑法肇事逃逸重罪。

專案小組隨即展開地毯式追查，沿線調閱監視器畫面、比對車體特徵，並以拖車鉤蓋型式鎖定特定車款。

專案小組隨即展開地毯式追查，沿線調閱監視器畫面、比對車體特徵，並以拖車鉤蓋型式鎖定特定車款。

▲65歲自小客車男駕駛無從抵賴遭逮捕。

▲65歲自小客車男駕駛無從抵賴遭逮捕。

最終於案發4小時內，在富里鄉萬寧村查獲涉案之自小客車駕駛及65歲林姓駕駛，遺留現場之拖車鉤蓋亦與自小客車前方相符，證據明確，使林男無從抵賴，並坦承肇事，全案依刑法肇事逃逸罪移送偵辦。

玉里分局長黃清暉表示，初步研判肇因與林姓駕駛未注意車前狀況及肇逃行為有關，行人部分則疑未依規定走行人穿越道而跨越車道，詳細肇因仍待進一步釐清。警方將持續加強路口巡查與交通安全執法，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，肇事逃逸只會使刑責更重，也讓傷者陷入更大危險。

11/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

國8暗夜追撞釀女駕駛受傷！肇逃BMW男身分曝光

國8暗夜追撞釀女駕駛受傷！肇逃BMW男身分曝光

國道8號東向6.9公里台南安定路段23日傍晚發生一起追撞車禍車禍，造成50歲曾姓女子受傷，惟另一輛BMW駕駛涉嫌肇事棄車逃逸，國道第四公路警察大隊指出，肇事車輛最初駕駛身分不明，後經查證為35歲楊姓男子駕駛該車，楊男目前尚未到案，警方將積極傳喚釐清案情中。

東海女大生被撞死調解破局　保險不賠竟因超時上工

東海女大生被撞死調解破局　保險不賠竟因超時上工

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

