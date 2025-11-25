中國拍片「別去日本的10大理由」　PTT喊眼熟！洗版笑：在反串？

▲日本東京。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中日關係緊繃之際，中國官方與民間近日強化對日本的「不友善」論述，從抵制聲量到旅遊警示全面升溫。如今，中國更推出影片，羅列「10大不去日本理由」，掀起熱烈討論，PTT鄉民更洗版笑說，「確定這不是反串？」

影片中，官方宣稱，日本不適合中國人前往旅遊，理由包括「治安很爛、旅行風險高」、「電信詐騙多而且專騙中國人」、「爬富士山會莫名失聯」、「不能站在鐵軌打卡，很不方便」等；接著還有「地震暴風雨很多、很可怕」、「沒健保看病很貴」、「去那邊花錢跟流水一樣快」、「幹嘛去那邊花錢買罪受」、「安全永遠比打卡重要」，最後更以一句「中國人很乖，咱們不去」結尾。

影片流出後被轉至PTT，引來大票鄉民狂刷留言，「你OK，我先去」、「忽悠韭菜」、「兩岸都在做同樣的事也是滿好笑」、「確定這不是反串？」「哇...竟能如此相似」「這個不是都已經刪影片了嗎？」「每幾年都要複習一下仇恨教育」、「說得好，支持國旅」、「好好笑...不是反串嗎」。

▲高市早苗「台灣有事論」引發中日外交風波。（圖／路透）

另外，《彭博社》指出，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論以來，中國已祭出經濟報復、民族主義抨擊與外交攻勢表達不滿，如今習近平政府進一步升級爭端，向聯合國提出申訴，旨在施壓所有國家，在未來任何可能的台灣衝突之中，要不就是站在北京這一邊，要不就是保持中立、不得插手。

目前為止，大多數國家採取觀望態度。俄羅斯是少數加入北京譴責高市的國家，美國則是對日本表達支持的唯一大國，誓言堅定致力於日本防務。

