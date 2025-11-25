　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中國拍片「別去日本的10大理由」　PTT喊眼熟！洗版笑：在反串？

▲日本東京澀谷十字路口。（圖／記者許宥孺攝）

▲日本東京。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中日關係緊繃之際，中國官方與民間近日強化對日本的「不友善」論述，從抵制聲量到旅遊警示全面升溫。如今，中國更推出影片，羅列「10大不去日本理由」，掀起熱烈討論，PTT鄉民更洗版笑說，「確定這不是反串？」

影片中，官方宣稱，日本不適合中國人前往旅遊，理由包括「治安很爛、旅行風險高」、「電信詐騙多而且專騙中國人」、「爬富士山會莫名失聯」、「不能站在鐵軌打卡，很不方便」等；接著還有「地震暴風雨很多、很可怕」、「沒健保看病很貴」、「去那邊花錢跟流水一樣快」、「幹嘛去那邊花錢買罪受」、「安全永遠比打卡重要」，最後更以一句「中國人很乖，咱們不去」結尾。

影片流出後被轉至PTT，引來大票鄉民狂刷留言，「你OK，我先去」、「忽悠韭菜」、「兩岸都在做同樣的事也是滿好笑」、「確定這不是反串？」「哇...竟能如此相似」「這個不是都已經刪影片了嗎？」「每幾年都要複習一下仇恨教育」、「說得好，支持國旅」、「好好笑...不是反串嗎」。

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲高市早苗「台灣有事論」引發中日外交風波。（圖／路透）

另外，《彭博社》指出，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論以來，中國已祭出經濟報復、民族主義抨擊與外交攻勢表達不滿，如今習近平政府進一步升級爭端，向聯合國提出申訴，旨在施壓所有國家，在未來任何可能的台灣衝突之中，要不就是站在北京這一邊，要不就是保持中立、不得插手。

目前為止，大多數國家採取觀望態度。俄羅斯是少數加入北京譴責高市的國家，美國則是對日本表達支持的唯一大國，誓言堅定致力於日本防務。

►華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了
►韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦
►50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1：驗證失敗　正解曝光

11/23 全台詐欺最新數據

430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

樂天開「滅火記者會」卻越燒越旺？高層人事地震引發新一波疑問
台大學霸遭通緝40年！照片曝光　查扣台灣上億資產
快訊／祈錦鈅認了離婚！　婚變原因曝
生日變忌日！男遭2人爆頭亡
小S二女兒滿18歲了！生日趴「解放細肩帶」超仙
不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中
吳怡農稱黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　李正皓嗆：差不多就

飛沖繩遇GU感謝祭！外套735塊「台灣定價42折」他驚：還不買爆

卡司陣容全公開　原音與現代聲響交織花蓮FaliFali震撼三天

黃子佼稱「和受害者全和解」有可能嗎？律師曝關鍵字：有錢真好

好市多黑五「TOMICA聯名尿布」家長搶爆！會員再推1神物：秒搬8箱

新北高職生拖行學妹強剪頭髮　教育局啟動班級輔導機制

外送員專法預告僅7天　外送員憂「跑越快賺越少」

14歲國中生上課突倒地！送醫取出4血栓救回一命　最大1.1cm

中國拍片「別去日本的10大理由」　PTT喊眼熟！洗版笑：在反串？

不去日本！他曝不少陸人改飛「這1國」　一票台人撞期：崩潰中

入夜低溫下探14度　明天「準天琴」影響半個台灣有雨

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

「周休三日」2年前就被打槍！　原因曝光

網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

知名咖啡商遭巴拿馬莊園主控偽造來源

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

歐萊德中鏢！18款化妝品名單一次看

首例人類染H5N5死亡！疾管署：旅遊疫情警示維持一級

首例人類染H5N5死亡！疾管署：旅遊疫情警示維持一級

美國華盛頓州官方21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，這起案例也被認為是全球首宗人類感染H5N5並致死的紀錄。我疾管署今（22）日表示，華盛頓目前旅遊疫情建議等級在今年4月已經提升至第一級注意，目前評估人傳人風險低，會維持現行旅遊疫情警示，並持續監測。

東京流感「飆破警戒線」 學校緊急停課

東京流感「飆破警戒線」 學校緊急停課

中國強硬報復日相挺台　韓媒：習近平面子問題

中國強硬報復日相挺台　韓媒：習近平面子問題

中國外交部、文旅部再提醒：公民避免赴日

中國外交部、文旅部再提醒：公民避免赴日

中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制

中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制

中日關係反日論述旅遊警示中國影片PTT討論

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

北韓3高中生「性侵殺害女軍人」遭立即處決

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

黃明志「看上60萬健身辣模」！

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

