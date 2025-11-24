　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜市買帝王蟹肉棒　日本人吃一口皺眉「被騙了」！PTT：太天真了

▲蔡姓男子在羅東夜市打小吃業者還開槍恐嚇，被判4年6月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲觀光客也愛逛夜市。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣夜市遠近馳名，除了台人愛逛，也是外國觀光客必朝聖之地，一名日本觀光客表示，近期到台灣夜市走訪買了蟹肉棒，本來以為是真的螃蟹，「心想這個價錢，不可能買到真的螃蟹吧」，但他嚐了搖頭嘆口味不太好，建議店家直接寫「普通蟹肉棒就好」，直呼「被騙了。」對此，網友笑喊，「太天真了！」

該名日本網友在Threads發文，近期到台灣旅遊，吃了許多在地美食，當他在夜市看到有店家販售蟹肉棒很震驚，店家招牌還放上螃蟹的照片，還寫上「日本空運，品質保證，帝王蟹肉棒」，想說買一份吃吃看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，雖然當下也覺得價格過低，不太可能是真正的螃蟹，但仍抱著好奇心買下來品嚐，吃了一口之後，味道並不滿意，建議店家招牌可以改成普通蟹肉棒就好，「被風味蟹肉棒被騙了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲蟹肉棒的口感讓他不滿意。（圖／翻攝自Threads）

此外，他也吃了其他台灣美食，稱讚碗粿很好吃，雖然上桌的時候叉子直接插在中間，讓他很震驚；木瓜牛奶的口感也讓他很驚豔，有淡淡的木瓜甜味；一直擺在口袋名單的蔥油餅，以為店家塗抹的是辣椒醬，但吃起來卻不是辣的，「第一次吃，是好味道」。

有網友將該名日本人的貼文PO在PTT上，掀起網友討論，「路邊攤那種價格當然是魚板」、「不過這種日本也有啦...大阪黑門和京都都買過」、「有寫風味了，而且那價格也不可能是帝王蟹阿」、「夜市的蟹肉棒當然不會是真的」、「這東西就日本來的，日本的就長這樣」、「日本人也太單純了吧，夜市賣帝王蟹肉棒有可能嗎」、「招牌就寫著帝王蟹風味蟹肉棒」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北最老精品百貨正式收攤！全館出清特賣3折起
陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相：只有1%進國
TWICE罕曬子瑜獨影！藏10年心聲　23秒片全看哭了
快訊／汐止200坪工廠大火　「都是易燃物」全面燃燒中
立院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」
好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光
台中女嬰臀部掛「超巨大腫瘤」　驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

北農長期支持盛食交流平台　獲北市府頒感謝狀

夜市買帝王蟹肉棒　日本人吃一口皺眉「被騙了」！PTT：太天真了

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相：只有1%進國庫

【廣編】萬吉・麟洛藝起來！親子共繪以「植藝、植鄰」精神社區共好

麥當勞內用杯藏黑垢！員工曝清洗流程　業者急回應：加強內部訓練

女嬰患罕見畸胎瘤暴風式長大　「16cm超巨大腫瘤」驚人畫面曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

北農長期支持盛食交流平台　獲北市府頒感謝狀

夜市買帝王蟹肉棒　日本人吃一口皺眉「被騙了」！PTT：太天真了

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相：只有1%進國庫

【廣編】萬吉・麟洛藝起來！親子共繪以「植藝、植鄰」精神社區共好

麥當勞內用杯藏黑垢！員工曝清洗流程　業者急回應：加強內部訓練

女嬰患罕見畸胎瘤暴風式長大　「16cm超巨大腫瘤」驚人畫面曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

王品強鍋季12/1登場　5大鍋物品牌消費抽萬元金飾

跟進中國反制措施！　香港政府「暫停」與日本總領事館交流

與男友吵架衝超商猛灌高粱　南投女倒地嘔吐被緊急送醫

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

東海女大生被撞死調解破局　巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

2026馬年！　3生肖走大運

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

更多熱門

相關新聞

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

不少台灣人以台式人情味為傲，但有網友表示，曾在推特上（現為X）看到日本網友表示，想吃鼎泰豐，卻被台灣朋友潑冷水、推薦其他餐廳，話題引發討論。

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

大雨中伸援手　警助日本遊客趕上火車

大雨中伸援手　警助日本遊客趕上火車

搜集全台5間夢幻主題房！

搜集全台5間夢幻主題房！

旅遊調查：台人出國搜尋暴增42%

旅遊調查：台人出國搜尋暴增42%

關鍵字：

夜市美食帝王蟹肉棒日本遊客台灣旅遊美食真相

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面