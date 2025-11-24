夜市買帝王蟹肉棒　日本人吃一口皺眉「被騙了」！PTT：太天真了

▲觀光客也愛逛夜市。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣夜市遠近馳名，除了台人愛逛，也是外國觀光客必朝聖之地，一名日本觀光客表示，近期到台灣夜市走訪買了蟹肉棒，本來以為是真的螃蟹，「心想這個價錢，不可能買到真的螃蟹吧」，但他嚐了搖頭嘆口味不太好，建議店家直接寫「普通蟹肉棒就好」，直呼「被騙了。」對此，網友笑喊，「太天真了！」

該名日本網友在Threads發文，近期到台灣旅遊，吃了許多在地美食，當他在夜市看到有店家販售蟹肉棒很震驚，店家招牌還放上螃蟹的照片，還寫上「日本空運，品質保證，帝王蟹肉棒」，想說買一份吃吃看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，雖然當下也覺得價格過低，不太可能是真正的螃蟹，但仍抱著好奇心買下來品嚐，吃了一口之後，味道並不滿意，建議店家招牌可以改成普通蟹肉棒就好，「被風味蟹肉棒被騙了。」

▲蟹肉棒的口感讓他不滿意。（圖／翻攝自Threads）



此外，他也吃了其他台灣美食，稱讚碗粿很好吃，雖然上桌的時候叉子直接插在中間，讓他很震驚；木瓜牛奶的口感也讓他很驚豔，有淡淡的木瓜甜味；一直擺在口袋名單的蔥油餅，以為店家塗抹的是辣椒醬，但吃起來卻不是辣的，「第一次吃，是好味道」。

有網友將該名日本人的貼文PO在PTT上，掀起網友討論，「路邊攤那種價格當然是魚板」、「不過這種日本也有啦...大阪黑門和京都都買過」、「有寫風味了，而且那價格也不可能是帝王蟹阿」、「夜市的蟹肉棒當然不會是真的」、「這東西就日本來的，日本的就長這樣」、「日本人也太單純了吧，夜市賣帝王蟹肉棒有可能嗎」、「招牌就寫著帝王蟹風味蟹肉棒」。