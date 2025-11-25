行政院洗防辦年度成果出爐　行員靠「珍奶拖延」阻詐成功

▲行政院洗錢防制辦公室今（25）日舉辦年度成果發表會與國際研討會 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

行政院洗錢防制辦公室今（25）日舉辦年度成果發表暨國際研討會，以「打造全民參與」為主軸，宣布反洗錢宣導全面升級，從校園行動展、桌遊教材到Podcast 都納入其中，並有泰國、日本警察廳、荷蘭、印尼代表與會分享經驗。政府同步啟動2030至2031年FATF／APG第五輪互評準備，將在虛擬資產監理與科技偵查展現更具體作為。

政務委員林明昕表示，洗錢方式已不再侷限於傳統金融體系，虛擬資產快速擴張、跨境金流更具隱密性，加上 AI 偽裝詐騙盛行，已成全球執法單位共同面對的挑戰。他說，行政院正推動《洗錢防制法》、《重大犯罪危害防治條例》修法，並深化與泰日荷印等國合作，「法律必須跟著犯罪型態進化，查緝與監理都要再快一步。」

▼法務部長鄭銘謙說打擊洗錢不能只靠法務部，公部門、金融業與國際夥伴都要一起努力。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部長鄭銘謙指出，AI 深偽技術結合跨境詐欺，使偵查難度大幅提高，「詐騙手法更新速度幾乎比App還快。」他表示，法務部已推動「科技偵查強化計畫」，從資料分析、情資共享到跨國合作全面升級，以彌補傳統偵查速度不足。他強調，洗錢與詐欺早已跨越國界，「打擊洗錢不能只靠法務部，公部門、金融業與國際夥伴都要一起努力。」

▲跨國洗錢成全球挑戰，泰日荷印代表齊聚台北分享經驗。（圖／記者黃宥寧攝）

金管會副主委莊琇媛表示，反洗錢不是做給主管機關看，而是金融業最基本的「信任工程」。金管會已強化KYC客戶審查、可疑交易監控、虛擬資產風險管理，並與多國監理機關簽署MOU，導入AML科技偵測模型。她說，「科技能提高效率，但永遠取代不了第一線從業人員的敏感度。」

▼行政院洗防辦執行秘書羅韋淵說，台灣洗防缺失從94項降到51項，修法項目減至16項。（圖／記者黃宥寧製）

對此，行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵表示，台灣在2019年APG評鑑中一度被列出94項缺失，概念上「就像到超商寄件時，被告知你有94件包裹一樣」，壓力可想而知。然而政府並未逃避，而是逐項拆解、逐項改善，2019年以來已召開7次缺失研討會，動員39個部會與66名專業人員協作，目前缺失已降至51項，修法項目則剩16項持續推動中。

羅韋淵指出，我國依照國家策略藍圖，每3年完成國家風險評估，並依FATF與APG的最新方法論調整政策方向，包含虛擬資產納管、《洗錢防制法》第六條修法、《資恐防制法》研修與《詐欺犯罪危害防制條例》制定，核心目標都是讓法制與國際接軌、強化整體韌性。

▲士檢主任檢察官兼行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵。（圖／記者黃宥寧攝）

羅韋淵也分享前線阻詐案例：一名銀行櫃員察覺長者要匯出大筆金額有異，便請對方「先喝杯珍奶」，利用時間安撫並通報，成功阻詐。他說，這顯示科技再進步，「人的敏感度與溫度仍然無可取代」。

他補充，目前公私協作平台已有超過60家金融機構加入，分享逾200件可疑案例，政府也建置制裁名單查詢系統，協助金融機構與DNFBP 即時掌握國際制裁資訊。台灣將於2030年第一季提交最新互評資料，2031年公布最終結果，政府已提前啟動跨部門整備。