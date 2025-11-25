　
社會 社會焦點 保障人權

行政院洗防辦年度成果出爐　行員靠「珍奶拖延」阻詐成功

▲▼ 洗錢 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲行政院洗錢防制辦公室今（25）日舉辦年度成果發表會與國際研討會 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

行政院洗錢防制辦公室今（25）日舉辦年度成果發表暨國際研討會，以「打造全民參與」為主軸，宣布反洗錢宣導全面升級，從校園行動展、桌遊教材到Podcast 都納入其中，並有泰國、日本警察廳、荷蘭、印尼代表與會分享經驗。政府同步啟動2030至2031年FATF／APG第五輪互評準備，將在虛擬資產監理與科技偵查展現更具體作為。

政務委員林明昕表示，洗錢方式已不再侷限於傳統金融體系，虛擬資產快速擴張、跨境金流更具隱密性，加上 AI 偽裝詐騙盛行，已成全球執法單位共同面對的挑戰。他說，行政院正推動《洗錢防制法》、《重大犯罪危害防治條例》修法，並深化與泰日荷印等國合作，「法律必須跟著犯罪型態進化，查緝與監理都要再快一步。」

▼法務部長鄭銘謙說打擊洗錢不能只靠法務部，公部門、金融業與國際夥伴都要一起努力。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 鄭銘謙 。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部長鄭銘謙指出，AI 深偽技術結合跨境詐欺，使偵查難度大幅提高，「詐騙手法更新速度幾乎比App還快。」他表示，法務部已推動「科技偵查強化計畫」，從資料分析、情資共享到跨國合作全面升級，以彌補傳統偵查速度不足。他強調，洗錢與詐欺早已跨越國界，「打擊洗錢不能只靠法務部，公部門、金融業與國際夥伴都要一起努力。」

▲▼ 洗錢 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲跨國洗錢成全球挑戰，泰日荷印代表齊聚台北分享經驗。（圖／記者黃宥寧攝）

金管會副主委莊琇媛表示，反洗錢不是做給主管機關看，而是金融業最基本的「信任工程」。金管會已強化KYC客戶審查、可疑交易監控、虛擬資產風險管理，並與多國監理機關簽署MOU，導入AML科技偵測模型。她說，「科技能提高效率，但永遠取代不了第一線從業人員的敏感度。」

▼行政院洗防辦執行秘書羅韋淵說，台灣洗防缺失從94項降到51項，修法項目減至16項。（圖／記者黃宥寧製）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧製）

對此，行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵表示，台灣在2019年APG評鑑中一度被列出94項缺失，概念上「就像到超商寄件時，被告知你有94件包裹一樣」，壓力可想而知。然而政府並未逃避，而是逐項拆解、逐項改善，2019年以來已召開7次缺失研討會，動員39個部會與66名專業人員協作，目前缺失已降至51項，修法項目則剩16項持續推動中。

羅韋淵指出，我國依照國家策略藍圖，每3年完成國家風險評估，並依FATF與APG的最新方法論調整政策方向，包含虛擬資產納管、《洗錢防制法》第六條修法、《資恐防制法》研修與《詐欺犯罪危害防制條例》制定，核心目標都是讓法制與國際接軌、強化整體韌性。

▲▼ 士林地檢署主任檢察官兼史上最年輕的行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士檢主任檢察官兼行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵。（圖／記者黃宥寧攝）

羅韋淵也分享前線阻詐案例：一名銀行櫃員察覺長者要匯出大筆金額有異，便請對方「先喝杯珍奶」，利用時間安撫並通報，成功阻詐。他說，這顯示科技再進步，「人的敏感度與溫度仍然無可取代」。

他補充，目前公私協作平台已有超過60家金融機構加入，分享逾200件可疑案例，政府也建置制裁名單查詢系統，協助金融機構與DNFBP 即時掌握國際制裁資訊。台灣將於2030年第一季提交最新互評資料，2031年公布最終結果，政府已提前啟動跨部門整備。

11/23 全台詐欺最新數據

