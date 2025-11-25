　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是冰冰！　子瑜媽媽「年輕照」根本基因神複製

記者葉國吏／綜合報導　

韓國女團TWICE上周末在高雄世運主場館連唱兩天，其中最大亮點，莫過於台灣籍成員周子瑜(Tzuyu)出道十年，終於在家鄉開唱。更有粉絲發現子瑜媽媽黃燕玲現身支持，優雅氣質引發話題，母女同框的畫面瞬間成為網友熱議焦點。

▲Lydia燕玲跟女兒周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

有網友翻出黃燕玲年輕時的照片，驚訝兩人相似度極高，側臉輪廓幾乎一模一樣。像是複製黏貼般的高挺鼻子、大眼睛及臉型，讓母女倆的美貌基因成為討論熱點。這也再度證明，子瑜的顏值絕非偶然，網友紛紛留言大讚「基因太強大了！」、「原來子瑜的美貌是遺傳的！」

在 Threads 查看

有趣的是，這次子瑜返台也有網友翻出白冰冰41年前的嫩照驚呼兩人撞臉，白冰冰則在臉書回應說「這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！」、「認為子瑜「美貌加上自帶巨星的氣場」，這是當年的自己完全不能相比的，「從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣。」

▼有網友說41年前的白冰冰照片跟子瑜一樣有仙氣。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰、Instagram／thinkaboutzu）

▲▼白冰冰子瑜。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰、Instagram／thinkaboutzu）

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％
3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決
祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」
快訊／台股勁揚大漲！　站上2萬7
快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒宣告不治
中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多
「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

高雄4演唱場地齊開唱　捷運運量再創全年最高

高雄這週末（22、23日）迎來多場巨星級演唱會，除世運主場館TWICE世界巡迴演唱會，伍佰、孫淑媚則在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心海音館開唱，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場更有多位金曲歌手開唱，吸引大量歌迷參與。高雄捷運表示，昨(22)日捷運運量達35萬人次，達全年度最高運量，今日世運主場館、高雄巨蛋仍有演唱會，呼籲歌迷多利用大眾交通運具。

綠營當年沒挺周子瑜？　蔡英文勝選夜名句：沒人須為自己認同道歉

綠營當年沒挺周子瑜？　蔡英文勝選夜名句：沒人須為自己認同道歉

TWICE高雄開唱！啦啦隊女神搶不到票「改看孫淑媚」

TWICE高雄開唱！啦啦隊女神搶不到票「改看孫淑媚」

陶晶瑩急飛奔南下「應援子瑜」

陶晶瑩急飛奔南下「應援子瑜」

TWICE開唱前子瑜金色禮服造型

TWICE開唱前子瑜金色禮服造型

周子瑜

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

