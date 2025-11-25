不是冰冰！　子瑜媽媽「年輕照」根本基因神複製

記者葉國吏／綜合報導

韓國女團TWICE上周末在高雄世運主場館連唱兩天，其中最大亮點，莫過於台灣籍成員周子瑜(Tzuyu)出道十年，終於在家鄉開唱。更有粉絲發現子瑜媽媽黃燕玲現身支持，優雅氣質引發話題，母女同框的畫面瞬間成為網友熱議焦點。

▲Lydia燕玲跟女兒周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

有網友翻出黃燕玲年輕時的照片，驚訝兩人相似度極高，側臉輪廓幾乎一模一樣。像是複製黏貼般的高挺鼻子、大眼睛及臉型，讓母女倆的美貌基因成為討論熱點。這也再度證明，子瑜的顏值絕非偶然，網友紛紛留言大讚「基因太強大了！」、「原來子瑜的美貌是遺傳的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有趣的是，這次子瑜返台也有網友翻出白冰冰41年前的嫩照驚呼兩人撞臉，白冰冰則在臉書回應說「這幾天不斷的被稱讚我們兩人撞臉，並且說41年前的我，仙氣爆棚！」、「認為子瑜「美貌加上自帶巨星的氣場」，這是當年的自己完全不能相比的，「從貧困鄉村努力蹦出來的我，還略帶些鄉土氣。」

▼有網友說41年前的白冰冰照片跟子瑜一樣有仙氣。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰、Instagram／thinkaboutzu）