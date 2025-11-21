館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多！首站預設地曝

▲館長健身房要進軍大陸了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢宣布喜訊，健身房有望在中國大陸拓展，首站預計選定廈門，雖然目前仍待股東親訪台灣總部評估，但投資者興趣濃厚，並已與他洽談兩天，他直呼「我真的是運氣很好，找到非常大的老闆，就是那種很誇張的啦。」

館長在直播指出，「成吉思汗健身房」有望進軍中國市場，首站預計落腳廈門，不過這項計畫能須等待股東親赴台灣健身房場勘，才會進一步確認；但館長強調，投資者興趣濃厚，雙方談了整整兩天，提到健身事業、商品銷售、品牌建立及公司架構等，皆獲得積極回應。

館長讚嘆「中國大陸實在是一個非常神奇的地方」，很多大老闆聽到他的名字都大力相助，希望他趕快到大陸發展事業；過去他在台灣受到打壓與背叛，也讓不少陸方人士同情與支持，進一步促成合作意願。館長透露，「找到非常非常大的老闆，我說的是抖音的，非常非常誇張，他們說他們來幫我抄號（抖音號），這個大老闆如果願意錄個10秒鐘，到時候再講，我現在講也沒人信。」

館長感謝所有協助他的人，「我真的是運氣很好，真的是沒想到生命當中這麼多貴人」，他也向陸方投資者致謝，未來若在中國打拚賺到錢，一定會回饋台灣社會。