亞馬遜將投資500億美元　擴充美政府AI能力

▲亞馬遜。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

亞馬遜公司（Amazon.com）今天宣布，將投入高達500億美元，用於提升美國政府的人工智慧（AI）及超級運算能力。這項大規模的雲端基礎設施計畫，預計在2026年啟動，旨在為公共部門提供更先進的技術支持，成為歷史上針對政府服務最大的一次投入。

根據路透社報導，亞馬遜計畫透過新建的資料中心，搭載尖端運算技術與網路系統，提升AI與高效能運算能力。這些設施將新增約1.3吉瓦（GW）的運算能力，分布於AWS的最高機密、機密和政府雲服務區域，進一步擴展其服務範圍。值得一提的是，1吉瓦的能力相當於可供應75萬美國家庭的平均電力需求。

亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）的執行長賈曼（Matt Garman）表示，這筆巨額投資的目的在於解決政府在技術進步上所面臨的障礙。他指出，這項計畫不僅能提升公共機構的運作效率，還能為未來的政府科技發展奠定穩固基礎，讓AI技術真正發揮價值。

目前，AWS已是美國政府的重要雲端服務供應商，為超過1萬1000個政府機構提供支持。透過這次的計畫，亞馬遜將進一步鞏固其領導地位，並協助政府機構提升運算能力與人工智慧應用的規模，展現其致力於開創技術新局面的承諾。