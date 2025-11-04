OpenAI聯手亞馬遜雲端服務！　簽7年逾1兆元合約

▲OpenAI與AWS簽訂雲端運算合約 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國人工智慧公司OpenAI近日與亞馬遜旗下雲端服務平台AWS簽署一項為期7年、總額達380億美元（約新台幣1.17兆元）的雲端運算合約，標誌該公司在近期內部重組後，首次大舉投入雲端基礎建設，藉此推進其AI訓練與部署規模。該協議將為OpenAI提供數十萬顆輝達（Nvidia）繪圖處理器，支援其AI模型的訓練與推理需求。

此舉凸顯整個AI產業對運算資源的極度渴求。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）早前曾表示，公司計畫在全球建置達30GW的運算容量，約可供應2500萬戶美國家庭用電，總投資規模高達1.4兆美元（約新台幣43兆元）。

根據亞馬遜與OpenAI公布的內容，OpenAI將即刻開始使用AWS雲端服務，預計到2026年底前將啟用所有計畫中的雲端資源，並在2027年後保留進一步擴充的空間。亞馬遜也將部署數十萬顆AI加速晶片，包括輝達最新GB200與GB300系列，用於支撐ChatGPT等生成式AI產品的運作與訓練需求。

這項合約也被外界視為對AWS的一項重大背書。在微軟（Microsoft）與Google大舉布局AI市場之際，部分投資人曾擔憂AWS在這場競賽中落居下風。隨著AWS在9月季度財報中展現強勁增長，加上此次取得OpenAI合作，亞馬遜股價3日創下歷史新高，單日上漲5％，市值暴增1,400億美元（約新台幣4.3兆元），延續此前近10％的大漲氣勢。微軟股價則在消息傳出後一度下挫。

市場研究機構PP Foresight分析師帕斯卡托（Paolo Pescatore）指出，「這是一筆極具指標意義的合作，明確證明AWS具備為OpenAI提供所需規模的運算能力。」

奧特曼則表示，「拓展前沿AI技術仰賴龐大且穩定的運算資源。我們與AWS的合作將強化全球AI運算生態，驅動下一階段的AI應用落地。」

OpenAI與AWS的關係已不止於此。目前AWS平台「Amazon Bedrock」已提供多款開放權重的AI模型供企業用戶選用，其中包含OpenAI的模型。不過奧特曼亦透露，最終希望能實現「每周新增1GW運算能力」的目標；但以目前每GW需逾400億美元的資本支出計算，該目標規模可謂天價。

OpenAI上周完成重大結構重整，不僅進一步脫離原本非營利組織的約束，也解除微軟對其運算資源供應的優先權。路透社報導，這也為OpenAI未來可能的首次公開募股（IPO）鋪路，預估估值上看1兆美元。不過，隨著AI企業估值飆漲、斥資規模突破1兆美元，華爾街已出現對「AI泡沫」的憂慮聲浪。

儘管微軟自2019年起即與OpenAI建立合作關係，並由此在AI戰場拔得頭籌，但雙方近年來也開始尋求分散依賴。除了AWS外，OpenAI也已啟用Google的雲端資源，並據傳與甲骨文（Oracle）簽下總額高達3000億美元的五年期雲端採購協議。

OpenAI的龐大投資承諾也引來分析師疑問，該公司仍處虧損階段，資金來源備受關注。根據路透社掌握的消息，OpenAI目前年營收動能可望在年底達到200億美元（約新台幣6182億元），但虧損亦持續擴大。上周其亦宣布與微軟達成另一項2500億美元（約新台幣7.7兆元）雲端採購協議，作為重整安排的一部分。這些天文數字般的支出，讓OpenAI的下一步備受矚目。