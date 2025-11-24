《臺灣全民安全指引》普發　柏鴻輝：路透、美聯都讚許內容實用

軍聞社

國防部副部長柏鴻輝今日出席立法院內政委員會，進行「普發臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專案報告，向委員說明《臺灣全民安全指引》普發目的、規劃及後續效益，進而提升全民國防安全及防災意識，強化全社會防衛韌性。

柏副部長表示，《臺灣全民安全指引》於今年9月正式發布，以「有準備、更安全」為理念，內容以淺白文字搭配視覺化設計，協助民眾理解戰爭與各類災害情境。手冊發布後獲得社會廣泛肯定，也吸引國際高度關注，包括捷克、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞等多個民主國家近年也相繼普發民防手冊，臺灣與國際民防強國接軌，意義重大。

針對普發規劃，柏副部長說明此次共印製1,100萬本安全指引，包括10萬5,000本英語版，除家戶普發外，亦供全民國防教育、災防演習及各類訓練使用。普發作業自11月19日啟動，採4批次配送模式，優先外離島及偏遠地區，預計於115年1月5日前完成全國家戶發送，確保民眾及早取得。

柏副部長指出，紙本普發可降低資訊落差，讓高齡者、偏鄉居民在斷電、斷網等極端狀況下仍能取得關鍵安全資訊；同時，有助強化民眾自救互救能力，建立全民防衛文化，提升整體社會凝聚力與危機應變能力。

柏副部長進一步表示，臺灣普發政策已獲國際肯定，包括路透社、美聯社及多國駐臺機構都公開讚許手冊內容實用、可讀性高，認為臺灣此舉並非製造恐慌，而是採取務實作法強化民眾災防準備，並強化危機應對能力與社會韌性。

柏副部長強調，國防部將依據國家安全會議及行政院指導下，以充分準備，應對不可預測的災害風險，強化對國人生命與財產安全的保障，普發計畫將確保每個家戶都能獲得安全指引，提供民眾危機應變資訊，進而提升全民國防安全及防災意識，強化全社會防衛韌性，是長期且必要的公共投資。

另外，柏副部長於會前接受媒體訪問，針對反無人機相關議題表示，未來無人機反制系統的採購方式，包括外界關注的「接管無人機」模式，因涉及採購程序，對細節沒有評論；但在法規面，現行無人機管理仍有需跨部會協調、強化之處，相關部分也正在研議中。他強調，對於機敏場所遭遇無人機入侵情況，將以最高標準審慎面對，並感謝外界關心。