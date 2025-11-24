　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《臺灣全民安全指引》普發　柏鴻輝：路透、美聯都讚許內容實用

軍聞社

國防部副部長柏鴻輝今日出席立法院內政委員會，進行「普發臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專案報告，向委員說明《臺灣全民安全指引》普發目的、規劃及後續效益，進而提升全民國防安全及防災意識，強化全社會防衛韌性。 　

柏副部長表示，《臺灣全民安全指引》於今年9月正式發布，以「有準備、更安全」為理念，內容以淺白文字搭配視覺化設計，協助民眾理解戰爭與各類災害情境。手冊發布後獲得社會廣泛肯定，也吸引國際高度關注，包括捷克、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞等多個民主國家近年也相繼普發民防手冊，臺灣與國際民防強國接軌，意義重大。 　

針對普發規劃，柏副部長說明此次共印製1,100萬本安全指引，包括10萬5,000本英語版，除家戶普發外，亦供全民國防教育、災防演習及各類訓練使用。普發作業自11月19日啟動，採4批次配送模式，優先外離島及偏遠地區，預計於115年1月5日前完成全國家戶發送，確保民眾及早取得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柏副部長指出，紙本普發可降低資訊落差，讓高齡者、偏鄉居民在斷電、斷網等極端狀況下仍能取得關鍵安全資訊；同時，有助強化民眾自救互救能力，建立全民防衛文化，提升整體社會凝聚力與危機應變能力。 　

柏副部長進一步表示，臺灣普發政策已獲國際肯定，包括路透社、美聯社及多國駐臺機構都公開讚許手冊內容實用、可讀性高，認為臺灣此舉並非製造恐慌，而是採取務實作法強化民眾災防準備，並強化危機應對能力與社會韌性。 　

柏副部長強調，國防部將依據國家安全會議及行政院指導下，以充分準備，應對不可預測的災害風險，強化對國人生命與財產安全的保障，普發計畫將確保每個家戶都能獲得安全指引，提供民眾危機應變資訊，進而提升全民國防安全及防災意識，強化全社會防衛韌性，是長期且必要的公共投資。 　

另外，柏副部長於會前接受媒體訪問，針對反無人機相關議題表示，未來無人機反制系統的採購方式，包括外界關注的「接管無人機」模式，因涉及採購程序，對細節沒有評論；但在法規面，現行無人機管理仍有需跨部會協調、強化之處，相關部分也正在研議中。他強調，對於機敏場所遭遇無人機入侵情況，將以最高標準審慎面對，並感謝外界關心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女密友「想維持床伴關係」　預藏美工刀刺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫真的會冷！最低溫時間曝

《臺灣全民安全指引》普發　柏鴻輝：路透、美聯都讚許內容實用

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責

金鐘、走鐘得主陪你開跑！New Balance 10K引爆社群話題　金曲歌王壓軸演唱！

連2波低溫探15℃！這次冷空氣偏南　鄭明典「台灣降溫比較有感」

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷時間出爐

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫真的會冷！最低溫時間曝

《臺灣全民安全指引》普發　柏鴻輝：路透、美聯都讚許內容實用

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子首創「無條件退款」：全面負責

金鐘、走鐘得主陪你開跑！New Balance 10K引爆社群話題　金曲歌王壓軸演唱！

連2波低溫探15℃！這次冷空氣偏南　鄭明典「台灣降溫比較有感」

交友神器「女生自介99.99%都提到」　工程師爆氣翻譯！PTT喊粗暴

「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

台大啟動「無創碎腫瘤」臨床試驗　超音波震碎腫瘤

陳為民轟測速桿密度國恥！呱吉揭：日本的600倍死亡率反而更高

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 ！遭炎上嗆：有算到會被砲嗎

躺在床上就是睡不著？「6大可能」解密你失眠原因

高三學長「被撞一下肩膀」暴走！拖行學妹3層樓、強剪頭髮

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊　製作成員曝：團隊很痛苦

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

子瑜隨TWICE返韓！　點頭「回家唱得很開心」

關鍵字：

軍聞社

讀者迴響

熱門新聞

即／習近平晚間與川普通話

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子發聲明退款

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

女密友「想維持床伴關係」美工刀刺人

即／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆

連2波低溫探15℃　鄭明典：台灣降溫較有感

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！

是臥底也是妻子！女警潛伏5年「假戲真做」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面