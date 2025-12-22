不滿柯文哲交保！鶯歌男自製定時炸彈　揚言火攻市府、法院遭羈押

▲新北男自製定時炸彈，稱要火攻新北市府跟新北地院。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北一名32歲王姓男子，疑因不滿法院以7000萬元具保民眾黨前主席柯文哲，揚言將攜自製定時燃燒彈於地方法院開庭時採取縱火行動，警方獲報後前往王男住處，查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，當場依法逮捕王男移送新北檢偵辦，檢方偵查終結後依法提起公訴。

王男曾於2025年2月傳送恐嚇公眾之電子郵件至總統府電子信箱，之後於2025年7月至9月間，以寄送電子郵件之方式，傳送含「說不定在我殺人之前，會先砸爛法院（新北地院）」、「9月19日，我會夾帶工業酒精通過安檢進到法院(新北地院），到時候可有好戲看囉〜」、「9月19日，燃燒的市府與法院！不結果的花果樹就該當作荊棘燒掉！」、「我心情不好也想燒個什麼，像是…行政怠惰的新北地方法院」、「我發現汽油彈的味道太重了，應該使用工業酒精來製作燃燒彈，等到我9月19因為你們的轉寄行為害我要出庭應訊，我就拿出來請法院（新北地院）喝」、「9月19日，最後通牒！我會請新北市政府與新北地方法院喝雞尾酒，我最討厭有人試探我了！」

警方獲報後，於2025年9月18日持搜索票前往王男住處，查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，當場依法逮捕王男。本案依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌，移送新北檢偵辦。檢方偵查終結後依法提起公訴，目前王嫌羈押中。

三峽分局呼籲民眾，面對司法或政治爭議，應理性處理，若有不法情事，必將查辦到底，以維護社會治安。」