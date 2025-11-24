30歲後都搭商務艙！吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

▲吳淡如發現，商務艙價格比以往還要貴。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

搭飛機為了經濟考量，多數人選擇經濟艙，但有人為了舒服，會選擇搭商務艙，藝人兼作家吳淡如透露，以往出國都是搭商務艙，但近期因票價漲幅過大，讓她重新衡量「價值與價格」的差距，選擇改搭經濟艙，「只要相差超過三倍，我就買經濟艙」。

吳淡如在臉書發文，20多歲時擔任旅遊記者時常搭商務艙，久而久之也成了習慣，30歲過後，只要出國多半會選擇商務艙，「這是一個對自己的承諾問題」。她透露，以往商務艙的價格是經濟艙的兩倍，但現在機票價格狂漲，她舉例，從松山飛上海，經濟艙不到9000元，但商務艙卻要4萬元以上。

她驚呼「就是四倍多的價格。不到一個半小時就到了，不是嗎？」只要價差超過3倍，她就會買經濟艙，「反正因為常常搭飛機，還是可以拿會員卡去貴賓室坐一坐。」雖然機票可以報公帳，但她堅持，價格不可以遠超過她內心認為的價值，「只要我搭經濟艙，一趟算是賺1萬5000元。」

她也不禁好奇「為什麼現在商務艙要貴成這樣呀？」而且經濟艙的食物也很美味，也同樣有電視影可以觀賞。她也強調，「我說的是自己，至於別人要搭什麼艙我沒有意見，也沒有建議。」

貼文曝光，掀起網友討論，「欣賞更喜歡淡如的務實思維，我跟您一樣也有這一把尺」、「6小時以下沒必要坐商務艙，10小時以上可以好好考慮商務艙」、「我也覺得經濟艙東西好吃」、「與其花費在買東西，比較喜歡買經驗、買感受」。貼文也釣出不敗教主陳重銘留言「我也搭經濟艙。」