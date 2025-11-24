宜蘭「鹿爺爺農場」宣布熄燈　營業至11/30！遊客淚：每年都去3次

▲農場即將結束營業。（圖，下同／翻攝自鹿爺爺農場FB）



記者施怡妏／綜合報導

許多人假日會選擇到休閒農場遊玩，可以餵食小動物、與小動物們互動，位於宜蘭三星鄉的「鹿爺爺農場」宣布，將在12月1日正式歇業，感謝大家多年來的支持與陪伴，之後不再提供相關服務，農場也強調，會妥善安置動物，請大家不用擔心。

「鹿爺爺農場」在臉書發文，由於園區調整規劃，將於114年12月1日正式歇業，11月30日為最後營業日。貼文中感性寫道，「每一次走進園區的身影、每一句溫暖的問候，都已成為我們最珍貴的回憶」，並感謝大家多年來的支持與陪伴，讓園區的動物充滿溫暖。農場也強調，將會妥善安排動物的去處。

「鹿爺爺農場」位於三星鄉，是不少家庭旅遊的首選，園區內有水豚君、梅花鹿、跳跳羊（侏儒山羊）、狐獴、土撥鼠及梅花鹿等多種可愛動物，還提供拍照、餵食體驗，園區內也有輕食餐點，深受親子族群喜愛，一次滿足休閒與放鬆的踏青旅遊。

貼文曝光，大批網友不捨，「很可惜，每年都要去2～3次，基本上地點比較偏僻之外，所有的環境、設備及工作人員都是超級棒的」、「今年去過一次，很喜歡那裡的環境，一直想著明年還要二訪」、「我是民宿業者，都介紹客人去您們那耶！ 很喜歡你們對待動物的環境」、「算環境很好、工作人員也都很親切的地方，一直很喜歡這裡」、「超愛鹿爺爺的環境跟飼養理念，每次都介紹外地朋友去，還可以推推車超級親子友善」。