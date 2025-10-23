　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

第一次出國就出包！日女台灣行靠ChatGPT　下機傻眼了：還在日本

▲日女第一次出國全靠ChatGPT，結果從頭到尾待在日本。（圖／載自pixabay）

網搜小組／董美琪報導

一位日本女網友第一次出國旅行，選擇了台灣（松山機場，沒想到卻因為太依賴ChatGPT出包，完全沒發覺自己訂錯了機票，她自嘲在機上還悠哉地全力看書，一下機竟然出現在日本愛媛松山機場，「真的太傻了，我差點哭出來」「真的對自己超傻眼的」，PO文引起近4萬台日網友按讚熱議。

貼文一出，大量台日網友紛紛留言安慰與互動，「下次來台灣玩喔！」、「選桃園機場比較保險」、「抱歉，我忍不住大笑了，台灣離得近，飛行時間短，可能真的沒發現呢…。既然如此，就好好享受愛媛旅行吧」、「欸～畢竟票價不同啊，機場航廈也不同、出境安檢也不同…沒出示護照就去登機口？？ 抱歉，我也真的大吃一驚」、「好像青梅和青海那種情況」。

有台灣網友表示，「你不孤單，很多台灣人也做過這件事」、「原來不只是台灣人會搞錯，連日本人也會」，也有日本在地網友則熱心分享愛媛旅遊資訊，建議她趁機好好享受當地景點與美食，包括道後溫泉、松山城、霧之森大福、少爺糰子、蛇口橘子汁、鯛飯、三津浜燒等，甚至提供商店街、美食店鋪、溫泉推薦及交通方式。

原PO看到大家反應熱烈，感動回應「明天就去道後溫泉附近觀光，已經把大家推薦的景點記下來了！」雖然原本的旅遊目的地錯了，但決定放下遺憾，認真享受愛媛的當地文化與美食，讓這次「誤飛」之旅變成的難忘經驗。

在 Threads 查看
在 Threads 查看
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴雨太猛　「哈拉影城」驚見猴子躲雨！
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

第一次出國就出包！日女台灣行靠ChatGPT　下機傻眼了：還在日本

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

第一次出國就出包！日女台灣行靠ChatGPT　下機傻眼了：還在日本

新北市前議員張瑞山辭世　享壽71歲

第一次出國就出包！日女台灣行靠ChatGPT　下機傻眼了：還在日本

川普擬報復中國　路透社：美國計畫限制軟體出口

衛福部出手！役男「免役率16％」恐涉造假　3大醫院列查核名單

射擊肉鴿爽作《鐵甲少女》簡測　跟著機械女JK開播棒打壞叔叔

台中爆非洲豬瘟「病毒哪來」？　養豬場餵家庭、小吃店廚餘

輝達就要這塊地！黃仁勳沒回信　新壽「讓出北士科」交涉過程曝光

桃園客運爆全武行！司機怒摔學生「鼻血狂流」　街頭開打畫面曝

《藥師少女的獨語》推出第三季、劇場版！亞洲特展巡迴至台北

「最辣菇農」新片尺度大開！當眾掀衣抽出內在美粉絲暴動

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

新奇熱門新聞

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

摩根費里曼逝世？網友錯認曼德拉

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

槍械的6大謊言　好萊塢都在騙你

前CIA成員爆：歐巴馬曾祕訪火星

2歲妹崩潰談幼稚園：小孩亂便便

小強餓多久才會死？網親自實驗超崩潰

早餐店老闆嘴超甜　人人皆喊帥哥美女

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋傳

萬安演習PO照　總統府密道曝光

暴力抓姦！　掀棉讓裸妻任人拍

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

5葉幸運草　機率只有2萬分之1

更多熱門

相關新聞

暴衝畫面曝！松山機場附近轎車恐怖右切

暴衝畫面曝！松山機場附近轎車恐怖右切

台北市松山區民權東路三段140巷、松山機場附近，今(17日)上午7時30分發生車禍！1名60歲工人開車時因頭暈短暫失去意識，失控偏移開上人行道，造成駕駛與車上同事受傷送醫，所幸2人意識清醒、無生命危險，而當時的事發經過也曝光！

即／松山機場附近車禍！男失控開上人行道　2人送醫

即／松山機場附近車禍！男失控開上人行道　2人送醫

搜集全台5間夢幻主題房！

搜集全台5間夢幻主題房！

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

松山機場觀景台整建完工首曝光　最快中秋連假開放參觀

關鍵字：

台灣旅遊松山機場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

小S全家包場大安區餐廳！

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：犯的不是殺人放火的錯

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

表面溫和實則非常固執三大星座！

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

暴雨　哈拉影城驚見猴子

桃客司機街頭爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

國台辦FB破5000人　台人狂刷「于朦朧」

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達抵達機場

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面