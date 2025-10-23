第一次出國就出包！日女台灣行靠ChatGPT　下機傻眼了：還在日本

▲日女第一次出國全靠ChatGPT，結果從頭到尾待在日本。（圖／載自pixabay）



網搜小組／董美琪報導

一位日本女網友第一次出國旅行，選擇了台灣（松山機場，沒想到卻因為太依賴ChatGPT出包，完全沒發覺自己訂錯了機票，她自嘲在機上還悠哉地全力看書，一下機竟然出現在日本愛媛松山機場，「真的太傻了，我差點哭出來」「真的對自己超傻眼的」，PO文引起近4萬台日網友按讚熱議。

貼文一出，大量台日網友紛紛留言安慰與互動，「下次來台灣玩喔！」、「選桃園機場比較保險」、「抱歉，我忍不住大笑了，台灣離得近，飛行時間短，可能真的沒發現呢…。既然如此，就好好享受愛媛旅行吧」、「欸～畢竟票價不同啊，機場航廈也不同、出境安檢也不同…沒出示護照就去登機口？？ 抱歉，我也真的大吃一驚」、「好像青梅和青海那種情況」。



有台灣網友表示，「你不孤單，很多台灣人也做過這件事」、「原來不只是台灣人會搞錯，連日本人也會」，也有日本在地網友則熱心分享愛媛旅遊資訊，建議她趁機好好享受當地景點與美食，包括道後溫泉、松山城、霧之森大福、少爺糰子、蛇口橘子汁、鯛飯、三津浜燒等，甚至提供商店街、美食店鋪、溫泉推薦及交通方式。

原PO看到大家反應熱烈，感動回應「明天就去道後溫泉附近觀光，已經把大家推薦的景點記下來了！」雖然原本的旅遊目的地錯了，但決定放下遺憾，認真享受愛媛的當地文化與美食，讓這次「誤飛」之旅變成的難忘經驗。