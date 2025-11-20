迷客夏「超頂1口味」回歸　加珍珠上癮！一票人推：更懷念50嵐

▲法芙娜可可鮮奶回歸冬季菜單。（圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

迷客夏的「法芙娜可可」回歸了！有網友直呼，冬天絕對要來一杯可可加珍珠，濃郁香滑又不甜膩的口感讓人一喝上癮，同時也好奇是否有推薦的可可飲品呢？底下網友回應，「50嵐的可可芭蕾拿鐵」超讚，可惜已經停賣；其他人則大推，「清心的巧克力很好喝」、「烏弄可可粉不錯，或CoCo巧克力珍珠奶茶」。

一名網友在Threads表示，看到迷客夏「法芙娜可可」再次回到菜單上，絕對還要另加珍珠，不甜膩又有嚼勁的口感讓他越喝越上癮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為可可控的原PO也好奇拋問，「還有哪一間手搖的熱可可也很好喝？求推薦，冬天很需要一杯熱可可+珍珠來暖和自己！」

底下一票內行推薦，「烏弄的可可粉不錯，或者CoCo的巧克力珍珠奶茶」、「清心的巧克力很好喝耶，還有水巷茶弄」、「麻古和金茶伍的阿華田加珍珠都好喝」、「我覺得全家的很好喝欸」、「摩斯漢堡的熱可可還不錯呦」、「85度C的也好喝」、「路易莎義式可可」、「茶的魔手，可可亞（奶精）或巧克力生乳拿鐵」、「COMEBUY紫米可可也好喝～可以加小芋圓」。

也有人自己特調，「福樂一番鮮＋瑞士蓮巧克力粉，這兩款加在一起，想要多濃就加多少，超級好喝，會上癮」。不少人特別懷念，「50嵐的可可芭蕾拿鐵熱的無糖是以前最愛」、「50嵐可可芭蕾，冰熱都好喝」、「50嵐一生推」、「50嵐阿華田加珍珠也超好喝」、「50嵐阿華田拿鐵+波霸」。

此外，同樣也有網友發文坦言，法芙娜可可一杯價格100元太貴了，「想喝的，改去家樂福買930ml的光泉巧克力牛奶，一瓶65元而且味道完全一模一樣」。有人則在留言區解釋，「法芙娜可可粉本來就很貴，望周知」、「你要細品，可可粉味道完全不同」、「有買過可可粉自己泡過，就知道完全不一樣」、「法芙娜是真的頂級的味道」。