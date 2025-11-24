　
政治

貓咪迷因太犯規！外交部「你好我吃一點」挺日水產　台日百萬網朝聖

▲外交部「你好我吃一點」貓咪迷因挺日水產。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

▲外交部「你好我吃一點」貓咪迷因挺日水產。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

記者閔文昱／綜合報導

日本首相高市早苗再提「台灣有事」，引來中國全面禁止日本水產品進口的經濟報復；然而在壓力之下，台日反而因互相支持而更加緊密。台灣外交部22日以熱門貓咪迷因「你好，我吃一點」製作雙語圖文，於各大社群平台同步釋出，象徵力挺日本水產的鮮明態度。貼文一上線便在台日兩地網路炸開，累積超過百萬按讚。

外交部在貼文中強調，此哏圖是為了「情義相挺」而設計，並以迴轉壽司比喻台日情誼不斷深化，鼓勵民眾以行動支持海島厝邊，包括壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯等日料「通通都來，美味一口，友情 double」。同時也提到衛福部食藥署已全面開放日本各地食品輸入台灣，強調政府對日本食品安全的信心。

▲▼我中華民國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

▲總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

可愛的貓咪哏圖迅速引爆台日正能量互動。台灣網友紛紛曬出大啖干貝、壽司、生魚片的照片；日本網友則被台灣的幽默與溫暖打動，留言直呼「用貓咪太犯規了！」「我們一起去台灣旅行吧！」甚至有人回應，「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉。」也有外國網友稱讚台灣的外交手法「既可愛又有策略」。

事實上，台灣力挺日本水產並非一時興起，而是延續兩國「患難見真情」的深厚情誼。中國宣布禁令隔天（20日），總統賴清德、外交部長林佳龍、交通部長陳世凱等人即率先公開品嘗日本干貝、壽司，以行動支持日本，也感謝當年台灣鳳梨、農產品遭封殺時，日本民眾的大力相挺。這波「官員帶頭吃日料」行動，也引發日本社會高度關注。

11/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

誤把燃料當湯底11人吃完不舒服！　陸經理硬喝5勺湯慘跟著送醫

台日情誼日本水產貓咪迷因經濟報復食品安全

