曾敬驊奪男配！網大推「2部他演的台劇」必看：演技猛猛的

▲曾敬驊拿下最佳男配角。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，其中「最佳男配角」是由曾敬驊奪得，當下他忍不住落淚，讓許多觀眾也相當感動。除了恭喜曾敬驊，也有網友大推2部曾敬驊主演的台劇，直呼演技很厲害。

曾敬驊以《我家的事》奪下第62屆金馬獎最佳男配角，他得獎瞬間，忍不住落淚，在台上也數度哽咽，甚至一路哭下台，連受訪時仍難以平復情緒。

▲許多網友都很替曾敬驊開心。（圖／記者黃克翔攝）

曾敬驊的真性情圈粉無數，許多網友除了恭喜他，也看得相當感動，「就知道一定是他」、「實至名歸啊」、「真的是會哭，不容易啊」、「好認真的哭」、「他也哭太慘了，太感人」、「曾好感性，超看好他」、「真的哭太慘了，太感動了」、「好感人，哭爆」、「大哭欸，好可愛」。

也有網友大讚曾敬驊的演技，「曾演技真的逐年進步，讚讚」、「曾的演技真的是讓人覺得總有一天他肯定會上台的，只是時間早晚問題，真的是目前新生代最喜歡的演員」、「很棒，年輕又有演技」、「從《刻在我心裡的名字》看敬驊的演技到現在，真的一直進步，眼神很厲害」。

▲曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》中，展現很厲害的「眼」技。（圖／Netflix提供）

更有網友大推曾敬驊主演的兩部台劇，「最近在追《如果我不曾見過太陽》，演技很強」、「恭喜，也推新劇《如果我不曾見過太陽》，演技猛猛的」、「曾敬驊大推他的《如果我不曾見過太陽》，這部真的是他目前演技巔峰」、「偷偷推《不良執念清除師》」、「還沒看過電影，但也推《不良執念清除師》」、「《不良執念清除師》真的很喜歡，希望有第二季」、「恭喜，好喜歡他，推《不良執念清除師》」。

▼曾敬驊在《不良執念清除師》中，演技也受到肯定，是許多人大推的台劇之一。（圖／愛奇藝國際站提供）