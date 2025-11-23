　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公車一次來2台怎麼攔？　司機教你「手勢暗號」這樣比秒懂

▲▼搭公車一次來兩台要怎麼攔？網友發問引發討論。（示意圖／台中市政府）

▲搭公車一次來兩台要怎麼攔？網友發問引發討論。（示意圖／台中市政府）

網搜小組／董美琪報導

網路上掀起一股「攔公車手勢」討論熱潮。一名網友在Threads詢問，如果想搭第二台公車，但又不希望第一台誤停，該怎麼比手勢才不會讓司機搞錯。這個問題引發不少討論，也讓不少民眾才知道原來公車司機其實有「暗號」可以辨別乘客想搭哪班車。

台中公車司機康煉傑回應表示，乘客只要比出右手或左手就能讓司機明白：比右手表示要搭第一台，左手則是第二台。司機補充，通常有經驗的駕駛都能快速理解，對方想搭哪班車一目了然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他還分享了一張簡單手繪圖示，清楚標示「1號車比右手」、「2號車比左手」，讓民眾更容易掌握。不過康煉傑也說，這套手勢目前主要在台中地區流行。

不少網友表示，第一次知道台中有這種搭公車「手勢默契」，「在台中這麼久我還不知道」、「台北的駕駛保證看不懂」、「我都眼神堅定地盯著我要搭的車的司機」、「其他地區無此規範但可以嘗試推廣」。

一些網友好奇，「如果想搭第三台呢？」康煉傑分享自己經驗，「曾經有位同學左手舉高，再比一個OK手勢，我就是第三台，然後我就知道她要搭我車了，當下感覺像瞬間學會了讀心術」。

在 Threads 查看
在 Threads 查看
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金馬62完整得獎名單一次看！
范冰冰奪影后「電話連線爆哭」：我想重新來過
TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公車一次來2台怎麼攔？　司機教你「手勢暗號」這樣比秒懂

「突然愛上香菜」？最新研究揭密　竟是因為老了

社交強者懂得「依靠別人」　聊天「透露秘密」馬上拉近距離

快訊／氣象署示警！5縣市「強風特報」

冬天早上爬不起來「不是怕冷」！醫師給解答：在恢復原廠設定

產學能量發燒！北科大奪THE跨領域科學全台第5　太空研究所、低軌衛星基地成亮點

一直吃青菜還是便秘！醫師推補充「4款食物」：不到一周就能暢通

日本住民宿！洗澡沒水「被關總開關」小心陷阱　作家：別開門

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

「肉償抵餐」台灣網美最新影片

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

公車一次來2台怎麼攔？　司機教你「手勢暗號」這樣比秒懂

「突然愛上香菜」？最新研究揭密　竟是因為老了

社交強者懂得「依靠別人」　聊天「透露秘密」馬上拉近距離

快訊／氣象署示警！5縣市「強風特報」

冬天早上爬不起來「不是怕冷」！醫師給解答：在恢復原廠設定

產學能量發燒！北科大奪THE跨領域科學全台第5　太空研究所、低軌衛星基地成亮點

一直吃青菜還是便秘！醫師推補充「4款食物」：不到一周就能暢通

日本住民宿！洗澡沒水「被關總開關」小心陷阱　作家：別開門

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

美提出俄烏和平方案！烏克蘭面臨痛苦抉擇　川普：非最終方案

金馬慶功／陳雪甄壓倒性拿女配　與兒作品也得獎可惜他不能看

日本探詢明年1月舉辦「中日韓領袖會談」　遭中國拒絕

公車一次來2台怎麼攔？　司機教你「手勢暗號」這樣比秒懂

金馬慶功／張震慶功發表幸運物　奪獎宮廟地圖首公開

Nissan「硬派皮卡車Navara」大改款登場！2026第1季末紐澳上市

「突然愛上香菜」？最新研究揭密　竟是因為老了

金馬62內幕／范冰冰「雙母鬥法」激戰北影影后　唯一「15票全數通過」是她！

日本外務省罕見反擊中國：在日中國人犯罪其實沒增加

社交強者懂得「依靠別人」　聊天「透露秘密」馬上拉近距離

林柏宏.劉冠廷頒獎互虧　他終於可以走出北流XD

生活熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

冬天難起床非怕冷！醫師解答原因

日本人想吃鼎泰豐「被台人擋」！一票有感

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

12生肖「2026運勢」屬豬運勢轉強小心被嫉妒

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

快訊／氣象署示警！5縣市「強風特報」

外送員最低時薪245元明年上路　工會嗆平台：敢漲價就是欺騙社會

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

下周一入夜變天「北部轉濕涼」　2地雨下5天

「突然愛上香菜」？最新研究揭密　竟是因為老了

社交強者懂得「依靠別人」　說秘密馬上拉近距離

更多熱門

相關新聞

陳以信推「學生免費搭公車」政見讓孩子安心上學、家長輕鬆出門

陳以信推「學生免費搭公車」政見讓孩子安心上學、家長輕鬆出門

爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信，12日宣布第十三項政見，主張台南所有高中職及中小學生於上下學特定時段可免費搭乘市區公車，藉此減輕家長負擔、紓解交通壅塞、並推動綠色交通，讓教育平權與永續城市並行。

唐寶寶搭車「卡刷不過狂嗶」全場尷尬！她1舉動暖哭萬人

唐寶寶搭車「卡刷不過狂嗶」全場尷尬！她1舉動暖哭萬人

黃鐙輝跑完宣傳悄悄「搭公車回家」

黃鐙輝跑完宣傳悄悄「搭公車回家」

女童搭公車不想下車　警耐心勸返家

女童搭公車不想下車　警耐心勸返家

調皮貓橡皮筋纏手　網：像搭公車

調皮貓橡皮筋纏手　網：像搭公車

關鍵字：

招公車攔公車搭公車

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

2025金馬獎完整得獎名單

直擊／TWICE為台灣改歌詞！破天荒放「35秒煙火秀」

一直吃青菜還是便秘！醫師推4食物能改善

全球首例！人類感染H5N5病毒喪命

直擊／子瑜講母語哽咽「很多次想要放棄，也很想家」

金馬獎／范冰冰奪影后「電話連線爆哭」：我想重新來過

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE

冬天難起床非怕冷！醫師解答原因

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面