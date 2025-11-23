公車一次來2台怎麼攔？　司機教你「手勢暗號」這樣比秒懂

▲搭公車一次來兩台要怎麼攔？網友發問引發討論。（示意圖／台中市政府）



網搜小組／董美琪報導

網路上掀起一股「攔公車手勢」討論熱潮。一名網友在Threads詢問，如果想搭第二台公車，但又不希望第一台誤停，該怎麼比手勢才不會讓司機搞錯。這個問題引發不少討論，也讓不少民眾才知道原來公車司機其實有「暗號」可以辨別乘客想搭哪班車。

台中公車司機康煉傑回應表示，乘客只要比出右手或左手就能讓司機明白：比右手表示要搭第一台，左手則是第二台。司機補充，通常有經驗的駕駛都能快速理解，對方想搭哪班車一目了然。

他還分享了一張簡單手繪圖示，清楚標示「1號車比右手」、「2號車比左手」，讓民眾更容易掌握。不過康煉傑也說，這套手勢目前主要在台中地區流行。

不少網友表示，第一次知道台中有這種搭公車「手勢默契」，「在台中這麼久我還不知道」、「台北的駕駛保證看不懂」、「我都眼神堅定地盯著我要搭的車的司機」、「其他地區無此規範但可以嘗試推廣」。

一些網友好奇，「如果想搭第三台呢？」康煉傑分享自己經驗，「曾經有位同學左手舉高，再比一個OK手勢，我就是第三台，然後我就知道她要搭我車了，當下感覺像瞬間學會了讀心術」。