生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

產學能量發燒！北科大奪THE跨領域科學全台第5　太空研究所、低軌衛星基地成亮點

▲北科大奪THE跨領域科學全台第5　太空研究所、低軌衛星基地成亮點 。（圖／北科大）

▲北科大「B5G基地」鎖定低軌衛星通訊領域，培育跨域科技、系統整合人才。（圖／北科大）

記者陳弘修／台北報導

英國高等教育評比機構《泰晤士高等教育》（THE）公布2026年「跨領域科學排名」（Interdisciplinary Science Rankings），國立台北科技大學（北科大）拿下全球第138名，在台灣僅次於成大、台大、陽明交大與清大，是第五所在跨領域研究與產學合作展現累積能量並獲得肯定的大學。

對於北科大近年積極推進跨域整合，校長王錫福受訪時表示，學校聚焦能源、半導體、智慧製造、AI等關鍵領域，以「實務研究型」產業計畫帶動產學動能。近四年產學合作經費每年都以5％至10％的幅度成長，最新年度的規模更逼近 7億元，「也代表企業對北科大研發實力的肯定與信任。」

值得一提的是，北科大也鎖定國家戰略產業需求布局，設立技職體系唯一的「太空研究所」，專攻太空產業中的衛星通訊技術，並結合通訊、電子、材料、AI等跨域專長。系所團隊同時獲教育部支持，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，希望培養具備系統整合能力的跨領域人才。

▲北科大奪THE跨領域科學全台第5　太空研究所、低軌衛星基地成亮點 。（圖／北科大）

▲北科大跨域團隊協助友達光電於空調系統節能減碳。（圖／綠能科技聯合研發計畫）

此次THE排名是與「施密特科學研究員項目」（Schmidt Science Fellows）合作的專案，目標在提升各大學的科學研究表現與跨校合作能力，同時作為各機構檢視自身跨領域研究發展的參考。

THE排名共涵蓋 94 個國家或地區、911 所大學，以11項指標、三大面向進行分析，包括「投入」（研究經費與資源）、「過程」（研究設施、行政支持、升遷制度等）以及「產出」（論文、研究品質、學術聲望），全面檢視各校在跨領域研究上的整體競爭力。

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

