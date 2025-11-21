陸放牧草原被光電板「霸佔」　一審勝訴未執行拆除...因涉政府部門

▲寧夏靈武馬家灘鎮的放牧區被光電板佔據。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

寧夏靈武市14戶牧民指控，自家依法承包多年的放羊草原在未經同意的情況下，被地方自然資源部門轉租給光電站使用；法院雖一審判決牧民勝訴，要求撤銷行政回覆並重新查處申請，但判決生效近半年，拆除與處置工作仍未啟動。牧民表示，草原被鐵絲網圍住後無法再放牧，羊群被迫處置，生計陷入困境，而涉及政府部門使執行進度遲滯，引起外界關注。

《極目新聞》報導，11月20日，寧夏靈武市馬家灘鎮村民吳先生反映，他們14戶牧民有合法承包用來放牧的草原，2023年在未經農戶同意的情況下，卻被靈武市自然資源局承包給一家光伏發電公司，如今法院判決他們勝訴一年多，仍未解決實際問題。

據了解，牧民與鎮政府在八九十年代簽訂長期草原承包合同，家庭牲畜規模多在百頭以上。自2023年光電公司進場後，建設初期仍能在光電板下放牧，但完工後，整片區域便被鐵絲網封閉，放牧空間完全消失，部分牧戶只能賣掉羊群，靠打零工維持生活。

2024年4月，牧民向靈武市自然資源局申請立案查處，但同年8月收到的回覆稱「不存在違法佔地」。因認定事實不清、損害承包權益，14人向法院提起行政訴訟，此時，自然資源局辯稱光電項目具備自治區備案、政府批准與草地審核同意書等合法手續，光電公司也強調，未違法佔地。

然而，銀川鐵路運輸法院的判決指出，被告未能證明涉案土地是否包含原告承包草原，也無法提供光電公司動工時的完整批覆與調查資料，對是否存在「未批先建」也未調查清楚。據此，法院裁定原行政回覆函「事實不清、證據不足」，應予撤銷，要求自然資源局重新處理查處申請。

牧民吳先生表示，一審勝訴後，自然資源局曾上訴又撤回，但判決生效近半年仍無進展，他們已向靈武市法院申請強制執行，卻遲遲未見結果。

對此，當地自然資源局相關負責人神隱，該局辦公室回應稱，需報市委宣傳部後方能接受採訪，代理此案的律師表達出不便受訪的態度。

靈武市法院執行局負責人回應，因案件涉及政府部門，執行節奏較慢，已向自然資源局發出通知，對方稱「需要向政府請示」，法院無奈表示，將再次請示領導並督促相關進度。