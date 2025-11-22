　
政治

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

▲▼ 宋濤會見張榮恭 、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤會見張榮恭。（圖／記者任以芳攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席張榮恭近日率團訪中拜會國台辦主任宋濤，張更表示，兩岸都是「堂堂正正的中國人」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（22日）批評，多數台灣民意不支持統一，但國民黨選擇一直把台灣往中國送，實在荒謬至極，本土政黨應該以台灣最大利益為優先，才能扭轉目前政局的危險狀況。

張榮恭日前拜會宋濤，張表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，有共同的血緣、文化和歷史淵源，都是「堂堂正正的中國人」。兩岸的事要由兩岸自己解決。希望國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的既有共同政治基礎上，強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉。

對此，台灣基進秘書長吳欣岱進一步指出，中國國民黨在新任主席上任後，路線已更加向親中靠攏。而藍營副主席張榮恭與中國國台辦主任宋濤會面時，不僅同意宋濤的「一中原則」，張榮恭更宣稱「我們講中國話，用中國姓氏，然後說中國的故事，我們本來就兩岸同屬中國人」。

時代力量黨主席王婉諭認為，國民黨選擇一直把台灣往中國送，實在荒謬至極。她強調，本土政黨應該以台灣最大利益為優先，積極在捍衛主權、政治清廉等議題上聯合發聲，共同合作守護台灣。

王婉諭表示，多數台灣民意不支持統一。本土小黨的合作正體現了這樣的民意。只有全體台灣人團結一致，支持願意乾乾淨淨做事的政治人物和政黨，將台灣主權和利益放在優先位置，才能扭轉目前政局的危險狀況，為我們的下一代爭取一個可以自豪、且穩健發展的台灣。

而在日相高市早苗表態挺日後，受到國民黨支持者、媒體人抨擊。吳欣岱認為，日本首相高市早苗在國會上明確表態「台灣有事，即日本有事」，若中國武力犯台構成日本「存亡危機事態」，日本可能行使集體自衛權進行軍事對應，高市早苗此言並非僅為討好台灣，而是因為台灣在政治、經貿、文化上的地位，使其成為日本必須守護的堡壘。

時代力量黨主席王婉諭認為，台灣身為小國，本應盡可能增加世界盟友，但當台灣內部的政黨不在乎主權時，國際社會願意支持台灣的意念將會下降，這對台灣造成了巨大的傷害。

王婉諭表示，政府近期發布的《全民安全指引手冊》已跟瑞典、荷蘭、日本等國的災難教育接軌，是天經地義之事。然而，國民黨發言人竟召開記者會，攻擊政府提醒民眾要防範「假投降訊號」的資訊戰預防行為。吳欣岱則批評，根據各國的戰爭經驗，敵軍常利用資訊戰誤導民眾，政府發布警示資訊是在打預防針，國民黨這類破壞行為，簡直是「站在敵人那邊」。

11/20 全台詐欺最新數據

行政院版本財劃法修正草案已送進立法院，多位藍委讚版本細緻、正向，民眾黨團則批評該草案片面刪除計畫型補助款，揚言草案送立院時會要求退回。而昨（21日）由立法院長韓國瑜召集的會前會中，韓也提出，等行政院版本的財劃法付委後再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法。但最終事與願違，同樣與會的綠委陳培瑜質疑，整個國民黨團都只能聽命於傅崐萁，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天？呼籲在野黨理性討論，兼顧地方與中央財政。

王婉諭 兩岸關係 國民黨 台灣主權 時代力量 台海局勢

