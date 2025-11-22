國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她轟：背離多數民意

▲宋濤會見張榮恭。（圖／記者任以芳攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席張榮恭近日率團訪中拜會國台辦主任宋濤，張更表示，兩岸都是「堂堂正正的中國人」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（22日）批評，多數台灣民意不支持統一，但國民黨選擇一直把台灣往中國送，實在荒謬至極，本土政黨應該以台灣最大利益為優先，才能扭轉目前政局的危險狀況。

張榮恭日前拜會宋濤，張表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，有共同的血緣、文化和歷史淵源，都是「堂堂正正的中國人」。兩岸的事要由兩岸自己解決。希望國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的既有共同政治基礎上，強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉。

對此，台灣基進秘書長吳欣岱進一步指出，中國國民黨在新任主席上任後，路線已更加向親中靠攏。而藍營副主席張榮恭與中國國台辦主任宋濤會面時，不僅同意宋濤的「一中原則」，張榮恭更宣稱「我們講中國話，用中國姓氏，然後說中國的故事，我們本來就兩岸同屬中國人」。

時代力量黨主席王婉諭認為，國民黨選擇一直把台灣往中國送，實在荒謬至極。她強調，本土政黨應該以台灣最大利益為優先，積極在捍衛主權、政治清廉等議題上聯合發聲，共同合作守護台灣。

王婉諭表示，多數台灣民意不支持統一。本土小黨的合作正體現了這樣的民意。只有全體台灣人團結一致，支持願意乾乾淨淨做事的政治人物和政黨，將台灣主權和利益放在優先位置，才能扭轉目前政局的危險狀況，為我們的下一代爭取一個可以自豪、且穩健發展的台灣。

而在日相高市早苗表態挺日後，受到國民黨支持者、媒體人抨擊。吳欣岱認為，日本首相高市早苗在國會上明確表態「台灣有事，即日本有事」，若中國武力犯台構成日本「存亡危機事態」，日本可能行使集體自衛權進行軍事對應，高市早苗此言並非僅為討好台灣，而是因為台灣在政治、經貿、文化上的地位，使其成為日本必須守護的堡壘。

時代力量黨主席王婉諭認為，台灣身為小國，本應盡可能增加世界盟友，但當台灣內部的政黨不在乎主權時，國際社會願意支持台灣的意念將會下降，這對台灣造成了巨大的傷害。

王婉諭表示，政府近期發布的《全民安全指引手冊》已跟瑞典、荷蘭、日本等國的災難教育接軌，是天經地義之事。然而，國民黨發言人竟召開記者會，攻擊政府提醒民眾要防範「假投降訊號」的資訊戰預防行為。吳欣岱則批評，根據各國的戰爭經驗，敵軍常利用資訊戰誤導民眾，政府發布警示資訊是在打預防針，國民黨這類破壞行為，簡直是「站在敵人那邊」。