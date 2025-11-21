　
政治

北市府下周與新壽「一手交錢一手拿地」　目標農曆年前與輝達簽約

▲▼台北市副市長李四川出面說明「北士科地上權轉移案」。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府今（21日）晚間宣布，與新光人壽完成合意解約的協議。台北市副市長李四川說，因考量銀行作業時間，因此預計下周一再進行地上權的塗銷程序，屆時「一手交錢一手拿資料」。李說，還是謝謝新壽願意配合，讓輝達能夠進駐北士科，對於台北市甚至全台灣的AI經濟產業都有幫助。

北市府表示，市府與新光人壽今完成合意解約協議，雙方後續將共同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

李四川說，今天下午新壽開臨時董事會，之後市府代表與新壽簽約後，新壽發布重訊。針對土地塗銷，李指出，禮拜一就解決了，因為今天簽完協議後時間已超過3點半，考量銀行作業時間，因此禮拜一再行處理，屆時「一手交錢一手拿資料」。

李四川說，還是謝謝新壽願意配合，讓輝達能夠進駐北士科，對於台北市甚至全台灣的AI經濟產業都有幫助。

李四川指出，後續就是跟輝達談簽約的事情，錢沒問題，主要問題是輝達要拿出投資計劃書讓市府審定，之後才可以簽約。都市計劃變更部分，市政府按照程序進行，希望能在這個月底就進行公展。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

