　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車手瞎指助理是詐團共犯判刑5月　最美發言人怒轟：罰太輕

▲▼ 助理遭詐團車手瞎指是共犯判5月　最美發言人不滿轟「罰太輕！」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲車手被逮竟誣指國民黨最美發言人李明璇的助理是共犯。（圖／李明璇提供）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

「國民黨最美發言人」李明璇一名許姓助理，2023年幫她去星巴克買早餐時，遭到詐騙集團車手瞎指是共犯，許男因特徵符合車手所述，被警方逮捕，最後經調查才還他清白。許男氣憤向田姓車手提告，法院審理後依誣告罪判田男徒刑5月，但李明璇不滿轟罰則太輕，難怪台灣詐騙產業鏈越做越大，甚至變成「成長最快的產業」。

判決指出，田姓男子擔任詐團車手，2023年12月14日12時許到高雄某麥當勞取款，不料被害人早已報警，員警「守株待兔」當場將他逮捕。

員警問他有沒有共犯？田男為了爭取減刑，竟誆稱旁邊的星巴克有一個體型胖、染金髮的男子就是共犯。員警跑到星巴克，沒想到真的見到一名許姓男子外型符合，員警還拍了照片確認，田男也直呼「就是他」，員警於是當場將許男逮捕，帶回偵辦。

▲▼ 助理遭詐團車手瞎指是共犯判5月　最美發言人不滿轟「罰太輕！」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼助理遭詐團車手瞎指是共犯，李明璇出示對話替他作證。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 助理遭詐團車手瞎指是共犯判5月　最美發言人不滿轟「罰太輕！」。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方一查，發現許男竟然是當時參選立委、有國民黨最美發言人之稱的李明璇助理，許男供稱，當時只是去買咖啡，老闆李明璇叫他去買咖啡，就被警察逮捕了；李明璇也證稱，許男的確是她的助理，當天許男是要載她去岡山，所以她請許男先去買咖啡和可頌，沒想到竟被誣指為是車手。

警方經過交叉比對後發現，許男被捕時係穿著白色T恤，上面印有一「璇」字，而該衣服為李明璇的競選服裝，且許、李兩人也出示對話紀錄，才確認真的是抓錯人的「烏龍」。事後許男不滿遭到不白之冤，對田男提告，法院審理後，認為事證明確，依誣告罪判處徒刑5月，全案可上訴。

判決出爐後，李明璇發聲表示，2023 年的烏龍事件，直到最近司法程序才正式落幕，也證明了她助理的清白。那時候許姓助理才19 歲，第一次被警察帶走，嚇得整個人發抖，甚至當時為了不影響她的選舉，當下就立即退出輔選團隊的工作，這段期間，他背負著不必要的壓力，身心煎熬，真的非常辛苦。

李明璇直言，可悲的是，這樣的「嫁禍」不是第一次，也絕對不會是最後一次。 詐騙產業鏈已經成為台灣最大、最賺錢的「灰色產業」。詐騙案罰則又輕，根本沒有嚇阻力，導致整個產業鏈越做越大，甚至變成「台灣成長最快的產業」。

像她的助理這樣，明明是無辜的好孩子，只是去買杯提神的咖啡，卻因為車手在附近「亂槍打鳥」就被拖下水。車手被抓到還敢繼續玩弄警方、繼續騙，隨便就能把矛頭指向無辜的路人，就是因為罰則太輕、成本太低。

李明璇砲轟，當過內政部長的民進黨秘書長徐國勇，前陣子竟然還一副事不關己的樣子說「全世界詐騙都很多，台灣不是唯一。」真的是道德淪喪，也難怪美國政府會把台灣列為詐騙重點打擊的國家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

快訊／釣魚釣到一半驚見有人墜橋　台中男躺沙洲無心跳搶救中

恐怖金流曝！女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶也拿去洗錢+還高利貸

法務部視導士檢司法保護　強調推動溫暖有感的柔性司法

人間國寶陳啓村木雕《卯兔星君》被偷了　廟方怒：天理不容

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

快訊／釣魚釣到一半驚見有人墜橋　台中男躺沙洲無心跳搶救中

恐怖金流曝！女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶也拿去洗錢+還高利貸

法務部視導士檢司法保護　強調推動溫暖有感的柔性司法

人間國寶陳啓村木雕《卯兔星君》被偷了　廟方怒：天理不容

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

天香樓大閘蟹料理開賣　新菜「禿黃油撈飯」僅用蟹黃蟹膏製作

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

閩南狼遭陸通緝　到派出所自首「警察不抓我」

更多熱門

相關新聞

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

高雄港一名引水人工作時受傷，向輪船公司求償一年的工作損失，高雄地院審理時，證實該引水人月薪平均有122萬2726元，判輪船公司要賠償1296萬6298元。

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

女歌手和人夫同宿海景飯店遭正宮抓包！免賠理由曝

女歌手和人夫同宿海景飯店遭正宮抓包！免賠理由曝

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

格鬥教練求愛失敗　設局性侵女學員

格鬥教練求愛失敗　設局性侵女學員

關鍵字：

李明璇誣告案件詐騙車手法院判決助理清白

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面