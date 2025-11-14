車手瞎指助理是詐團共犯判刑5月　最美發言人怒轟：罰太輕

▲車手被逮竟誣指國民黨最美發言人李明璇的助理是共犯。（圖／李明璇提供）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

「國民黨最美發言人」李明璇一名許姓助理，2023年幫她去星巴克買早餐時，遭到詐騙集團車手瞎指是共犯，許男因特徵符合車手所述，被警方逮捕，最後經調查才還他清白。許男氣憤向田姓車手提告，法院審理後依誣告罪判田男徒刑5月，但李明璇不滿轟罰則太輕，難怪台灣詐騙產業鏈越做越大，甚至變成「成長最快的產業」。

判決指出，田姓男子擔任詐團車手，2023年12月14日12時許到高雄某麥當勞取款，不料被害人早已報警，員警「守株待兔」當場將他逮捕。

員警問他有沒有共犯？田男為了爭取減刑，竟誆稱旁邊的星巴克有一個體型胖、染金髮的男子就是共犯。員警跑到星巴克，沒想到真的見到一名許姓男子外型符合，員警還拍了照片確認，田男也直呼「就是他」，員警於是當場將許男逮捕，帶回偵辦。

▲▼助理遭詐團車手瞎指是共犯，李明璇出示對話替他作證。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方一查，發現許男竟然是當時參選立委、有國民黨最美發言人之稱的李明璇助理，許男供稱，當時只是去買咖啡，老闆李明璇叫他去買咖啡，就被警察逮捕了；李明璇也證稱，許男的確是她的助理，當天許男是要載她去岡山，所以她請許男先去買咖啡和可頌，沒想到竟被誣指為是車手。

警方經過交叉比對後發現，許男被捕時係穿著白色T恤，上面印有一「璇」字，而該衣服為李明璇的競選服裝，且許、李兩人也出示對話紀錄，才確認真的是抓錯人的「烏龍」。事後許男不滿遭到不白之冤，對田男提告，法院審理後，認為事證明確，依誣告罪判處徒刑5月，全案可上訴。

判決出爐後，李明璇發聲表示，2023 年的烏龍事件，直到最近司法程序才正式落幕，也證明了她助理的清白。那時候許姓助理才19 歲，第一次被警察帶走，嚇得整個人發抖，甚至當時為了不影響她的選舉，當下就立即退出輔選團隊的工作，這段期間，他背負著不必要的壓力，身心煎熬，真的非常辛苦。

李明璇直言，可悲的是，這樣的「嫁禍」不是第一次，也絕對不會是最後一次。 詐騙產業鏈已經成為台灣最大、最賺錢的「灰色產業」。詐騙案罰則又輕，根本沒有嚇阻力，導致整個產業鏈越做越大，甚至變成「台灣成長最快的產業」。

像她的助理這樣，明明是無辜的好孩子，只是去買杯提神的咖啡，卻因為車手在附近「亂槍打鳥」就被拖下水。車手被抓到還敢繼續玩弄警方、繼續騙，隨便就能把矛頭指向無辜的路人，就是因為罰則太輕、成本太低。

李明璇砲轟，當過內政部長的民進黨秘書長徐國勇，前陣子竟然還一副事不關己的樣子說「全世界詐騙都很多，台灣不是唯一。」真的是道德淪喪，也難怪美國政府會把台灣列為詐騙重點打擊的國家。