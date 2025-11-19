　
社會 社會焦點 保障人權

帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」　夫辯：想激怒老婆返家

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻去年2月間發現丈夫疑似有外遇，後來丈夫甚至將曖昧對象帶回家中，並傳送語音訊息給她，「我現在跟我女朋友在一起」，讓她無法接受，憤而決定提告求償。新北地院板橋簡易庭法官日前審理之後，判丈夫應賠償妻子5萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲妻子控訴丈夫外遇，還把曖昧對象帶回家。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

妻子在判決書中主張，丈夫在結婚6年後，也就是2024年間，被她發現疑似與年籍、姓名不詳的女子有逾越男女正常交往的相處情形，同年6月丈夫甚至將對方帶回家中，還以男女朋友相稱，兩人經常相約一起喝酒。

妻子表示，有一次丈夫喝到一半竟然傳送語音訊息給她，內容包含「妳聽我講，我現在跟我女朋友在一起，我要讓妳知道，我跟妳講過，我對她的感覺」、「她現在來我們家，在我房間」等等，她不想目睹丈夫與該名女子親密互動，只能選擇搬離住處。

對於上述指控，丈夫則辯稱，妻子已經離家1年，為了讓妻子返家，他才會故意說出「我帶女朋友回家」這種話，想看看妻子會不會因為生氣而返家。

然而，新北地院板橋簡易庭法官當庭檢視妻子出示的語音檔案等證據，發現在丈夫傳送的語音背景中，確實有其他女性的聲音，甚至還有另外一段錄音女聲提到，「妹妹，我不知道你們怎麼了，他一直跟我糾纏不清，我必須跟妳講清楚」。

法官認為，從現有證據看來，丈夫確實在外結交女友或有意與他人交往，這顯然已經逾越社會一般通念所能容忍的範圍，侵害到妻子的配偶權，經考量雙方社經地位等因素後，最終判丈夫應賠償妻子5萬元較為適當，全案仍可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

