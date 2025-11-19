　
社會 社會焦點 保障人權

人夫開房偷吃辯「硬不起來」　小三提醒刪訊息成鐵證

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女子小美（化名）發生婚外情，去年6月底她意外發現丈夫手機內的曖昧對話紀錄，隨後提出質問，丈夫坦承兩人有去開房間，只是「我根本硬不起來」，所以沒有做到最後一步。新北地院法官日前審理之後，判阿強和小美應連帶賠償20萬元給人妻。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲阿強承認與小美去旅館開房間，但強調沒有發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，去年6月底阿強飲酒返家，醉倒後手機頻繁發出訊息通知聲，她擔心可能有急事，於是協助查看，沒想到竟看見小美傳來的曖昧訊息，兩人不僅多次透過文字互訴思念之情，還會傳送挑逗具性暗示的內容、回味床上情趣、兩人的親密合照，小美甚至還提醒阿強「你怎麼都不刪一下訊息啊」、「被看到會出事」，可見小美是在明知阿強已婚的情況下，仍發展出不正當男女交往關係，讓她無法接受，憤而決定對兩人提告求償60萬元。

阿強辯稱，婚後因價值觀差異經常與妻子起爭執，去年年底妻子正式搬回娘家居住，他選擇尊重，沒有阻撓，而且他們的婚姻關係已經進入離婚訴訟階段，他有極大的意願與妻子進行調解。

小美則強調，阿強曾對她展現出追求態度，她只有短暫動心，兩人除了聊心事，並無做出其他踰矩行為，雙方僅稱得上是短暫且輕微的曖昧，應當沒有達到侵害情節重大的程度。

然而，在人妻和阿強的對話紀錄中，面對妻子的質問，阿強坦承曾與小美開房間，但沒有做到最後一步，「我根本硬不起來」、「我們有親親、有抱抱等等，但我們就是沒有發生關係」。阿強當庭接受訊問時，也直言曾與小美一起去旅館開房間，目的是要發生性行為，小美也知道，只是最後沒有做成。

新北地院法官認為，從現有證據看來，阿強在婚姻關係存續期間與小美發生不正當男女交往關係，確實侵害到人妻的權益，最終判阿強和小美應連帶賠償20萬元給人妻較為適當，全案仍可上訴。

11/16 全台詐欺最新數據

