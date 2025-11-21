　
地方 地方焦點

高雄南向布局大突破　麗星夢郵輪首創「直航菲律賓」新航線

▲▼麗星郵輪探索星號。（圖／記者賴文萱攝）

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

麗星夢郵輪旗下「探索星號」（Star Navigator）今（21）日盛大停靠高雄港旅運中心，並於船上星座劇院舉行首航記者會，正式宣布自即日起至明年1月，開啟高雄直航菲律賓的新航程。這不僅是高雄郵輪市場南向策略的重要里程碑，更象徵著城市在國際旅遊舞台上的能見度再度提升。

高雄市政府郭添貴秘書長、臺灣港務股份有限公司周永暉董事長，以及麗星夢郵輪公司吳明發總裁皆親臨現場，共同見證這歷史性時刻。

▲▼麗星郵輪探索星號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼麗星郵輪探索星號今日開啟高雄直航菲律賓航線。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼麗星郵輪探索星號。（圖／記者賴文萱攝）

高雄擁有得天獨厚的地理位置，市府將持續與港務公司及相關單位合作，優化港埠服務與周邊觀光設施，並透過郵輪航線的拓展，讓高雄成為國際旅客認識台灣的重要窗口。

高雄市政府指出，近年來高雄積極推動港口軟硬體建設，除了港務公司持續精進港埠設施外，市府也同步提升大眾運輸便利性，並串聯城市觀光景點，打造更完整的旅遊服務量能。

從旗津、駁二藝術特區到蓮池潭龍虎塔，高雄希望透過郵輪旅客的到訪，帶動城市觀光與商業發展，讓高雄港成為旅遊與經濟的雙重引擎。

高雄市政府海洋局長石慶豐強調，探索星號直航菲律賓的新航線，象徵高雄郵輪市場南向布局的重大突破。這條新航線不僅提供旅客更多元的選擇，也展現高雄與國際接軌的穩健步伐。

▲▼麗星郵輪探索星號。（圖／記者賴文萱攝）

▲麗星郵輪探索星號，旅客興奮登船。（圖／記者賴文萱攝）

石局長表示，郵輪旅遊是城市與世界交流的重要平台，未來高雄將持續吸引更多國際旅客選擇高雄作為出入境港口，開啟一段嶄新的海洋探索之旅。

麗星郵輪探索星號本次新航程，將帶領旅客從高雄出發，直航菲律賓多個熱門港口，旅客不僅能享受船上多元娛樂設施與美食饗宴，更能在航程中體驗南島風情與異國文化。

隨著探索星號的啟航，高雄港再次展現其作為國際郵輪樞紐的潛力，誠摯邀請國內外旅客，從高雄展開一段美好的海洋探索之旅，感受城市的熱情與港灣的魅力。

高雄南向布局大突破　麗星夢郵輪首創「直航菲律賓」新航線

交通部提「演唱會留票給國外客」遭GD粉砲轟　陳世凱：不影響售票

麗星郵輪探索星號首航高雄港　以該港為母港盛大啟航

探索星號「海上夏令營」6亮點開箱

香港出發「領航星號」首抵基隆　9成旅客下船停留消費

MSC榮耀號2026航程出爐！早鳥折6千

探索星號「海上夏令營」6亮點開箱

探索星號「海上夏令營」6亮點開箱

香港出發「領航星號」首抵基隆　9成旅客下船停留消費

香港出發「領航星號」首抵基隆　9成旅客下船停留消費

MSC榮耀號2026航程出爐！早鳥折6千

MSC榮耀號2026航程出爐！早鳥折6千

