「紅果短劇」曝光演員收益！　霸總劇男神單部「分帳估超658萬元」

▲2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）
記者廖翊慈／綜合報導
中國短劇近年來在影視圈開拓出一片「短國」市場，短劇以緊湊、狗血、不需動腦 、霸總等劇情擄獲一票劇粉，甚至也順利拓展海外市場。位於字節跳動旗下的短劇平台「紅果短劇」同時也是最大短劇平台，21日首次公開短劇演員的收益分帳。
▲多名短劇演員爆紅。（圖／翻攝自小紅書）
據《錢江晚報》報導，紅果相關人員透露，現在衡量短劇演員薪資的標準跟以前不一樣，「以前我們會看演員有沒有爆紅的熱門劇、他的經驗足不足，還有演技怎麼樣，但現在多了一個參考點，就是在紅果短劇平台上的粉絲數量。」
她接著說道，「平台粉絲的基準是，該部劇男女主的粉絲數量，一定要達到一萬以上，然後很多熱門短劇演員例如，岳雨婷她全網粉絲數就超過90萬，白方文也有30萬粉，就是不少在短劇裡深耕一段時間的演員，或是一出演就爆紅的演員，其實在紅果平台上的粉絲數量是不低的。」
▲紅果短劇《半熟老公》。（圖／翻攝自小紅書）
對於片酬的部分她表示，「基本上現在男女主的演員薪資，還是穩定在1.5萬至3萬左右（人民幣，下同，約台幣6.6萬至13.2萬元），然後一些配角啊，若遇到爆紅劇那比以前就更高了，一些中階演員的片酬，反而是降低了一些。」
她也坦言，短劇市場出現越來越多新人演員，且外貌條件都不差，「讓人看得眼花撩亂，都是合作才知道對方有爆款劇。」
▲中國短劇紅遍全球。（圖／翻攝自小紅書，上同）
業內人士分析，演員收益與劇集全生命週期收益掛鉤（含廣告、會員分帳、二輪發行及海外發行等），非固定片酬，僅播放量破百萬的劇集演員可參與分帳，但全行業僅5%劇集達標、需簽約紅果平台併入駐合作經紀公司，否則無法參與其專案。
公開數據顯示，頭部演員如，王凱沐（《半熟老公》分帳150萬）、徐軫軫（同劇分帳100萬）、至春禾（《你裝纓綹，我裝瞎》分帳100萬）。分帳金額為「預估總收入」，實際到帳需扣減平台服務費、稅費、投流成本（實際到手約20%至50%）。
▲王凱沐因出演多部霸總短劇成為頭部演員。（圖／翻攝自小紅書上同）
數據指出，演員薪酬結構兩極化，頭部演員日薪1.5萬至8萬元（如馬秋元4萬／天），單劇打包價30至50萬；新人演員日薪100至300元，無分帳資格，需高強度拍攝累積經驗；特約演員日薪500至1200元，需穩定演技；群演日薪160至400元。
▲紅果短劇曝演員收益。（圖／翻攝自微博）
報導指出，短劇拍攝週期短（單部拍攝7至14天），頭部演員年拍10至15部，實際年收入約500萬至1500萬。對比長劇3個月以上週期，單位時間效益較高。
|演員檔次
|市場報價（人民幣）
|條件
|時限
|群眾演員
|160至180元／天
|充當後景：主要用於充當人頭背景，沒有台詞和演技要求，進入門檻：身高、年齡、形象、性別等要求。
|10小時 超時20元／小時
|群特前景
|300至400元／天
|充當前景：通常選人標準主要看形象氣質，美女帥哥優先，最好有一定拍攝經驗，基本沒有台詞和演技要求。
|10小時 超時30元／小時
|特約演員
|500至1500元／天（小特約：500至800元／天；中特約：800至1500元／天）
|小特約：主要看形象要求，少量台詞，演技要求低。中特約：特定形象要求，演技和台詞也要好一些。
|10小時 超時按預算10%／小時
|主角·角色演員
|1500至8000元／天（要求落台：1500至3000元／天；要求好點：3000至8000元／天；要求高的：8000元以上）
|選人標準：形象好、演技好、台詞好、有拍攝經驗。
|10小時 超時按預算10%
讀者迴響