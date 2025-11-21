「紅果短劇」曝光演員收益！　霸總劇男神單部「分帳估超658萬元」

▲2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇近年來在影視圈開拓出一片「短國」市場，短劇以緊湊、狗血、不需動腦 、霸總等劇情擄獲一票劇粉，甚至也順利拓展海外市場。位於字節跳動旗下的短劇平台「紅果短劇」同時也是最大短劇平台，21日首次公開短劇演員的收益分帳。

▲多名短劇演員爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

據《錢江晚報》報導，紅果相關人員透露，現在衡量短劇演員薪資的標準跟以前不一樣，「以前我們會看演員有沒有爆紅的熱門劇、他的經驗足不足，還有演技怎麼樣，但現在多了一個參考點，就是在紅果短劇平台上的粉絲數量。」

她接著說道，「平台粉絲的基準是，該部劇男女主的粉絲數量，一定要達到一萬以上，然後很多熱門短劇演員例如，岳雨婷她全網粉絲數就超過90萬，白方文也有30萬粉，就是不少在短劇裡深耕一段時間的演員，或是一出演就爆紅的演員，其實在紅果平台上的粉絲數量是不低的。」

▲紅果短劇《半熟老公》。（圖／翻攝自小紅書）

對於片酬的部分她表示，「基本上現在男女主的演員薪資，還是穩定在1.5萬至3萬左右（人民幣，下同，約台幣6.6萬至13.2萬元），然後一些配角啊，若遇到爆紅劇那比以前就更高了，一些中階演員的片酬，反而是降低了一些。」

她也坦言，短劇市場出現越來越多新人演員，且外貌條件都不差，「讓人看得眼花撩亂，都是合作才知道對方有爆款劇。」

▲中國短劇紅遍全球。（圖／翻攝自小紅書，上同）

業內人士分析，演員收益與劇集全生命週期收益掛鉤（含廣告、會員分帳、二輪發行及海外發行等），非固定片酬，僅播放量破百萬的劇集演員可參與分帳，但全行業僅5%劇集達標、需簽約紅果平台併入駐合作經紀公司，否則無法參與其專案。

公開數據顯示，頭部演員如，王凱沐（《半熟老公》分帳150萬）、徐軫軫（同劇分帳100萬）、至春禾（《你裝纓綹，我裝瞎》分帳100萬）。分帳金額為「預估總收入」，實際到帳需扣減平台服務費、稅費、投流成本（實際到手約20%至50%）。

▲王凱沐因出演多部霸總短劇成為頭部演員。（圖／翻攝自小紅書上同）

數據指出，演員薪酬結構兩極化，頭部演員日薪1.5萬至8萬元（如馬秋元4萬／天），單劇打包價30至50萬；新人演員日薪100至300元，無分帳資格，需高強度拍攝累積經驗；特約演員日薪500至1200元，需穩定演技；群演日薪160至400元。

▲紅果短劇曝演員收益。（圖／翻攝自微博）

報導指出，短劇拍攝週期短（單部拍攝7至14天），頭部演員年拍10至15部，實際年收入約500萬至1500萬。對比長劇3個月以上週期，單位時間效益較高。