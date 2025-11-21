　
大陸 大陸焦點 特派現場

「紅果短劇」曝光演員收益！　霸總劇男神單部「分帳估超658萬元」

▲2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇近年來在影視圈開拓出一片「短國」市場，短劇以緊湊、狗血、不需動腦 、霸總等劇情擄獲一票劇粉，甚至也順利拓展海外市場。位於字節跳動旗下的短劇平台「紅果短劇」同時也是最大短劇平台，21日首次公開短劇演員的收益分帳。

▲多名短劇演員爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲多名短劇演員爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

據《錢江晚報》報導，紅果相關人員透露，現在衡量短劇演員薪資的標準跟以前不一樣，「以前我們會看演員有沒有爆紅的熱門劇、他的經驗足不足，還有演技怎麼樣，但現在多了一個參考點，就是在紅果短劇平台上的粉絲數量。」

她接著說道，「平台粉絲的基準是，該部劇男女主的粉絲數量，一定要達到一萬以上，然後很多熱門短劇演員例如，岳雨婷她全網粉絲數就超過90萬，白方文也有30萬粉，就是不少在短劇裡深耕一段時間的演員，或是一出演就爆紅的演員，其實在紅果平台上的粉絲數量是不低的。」

▲紅果短劇《半熟老公》。（圖／翻攝自小紅書）

▲紅果短劇《半熟老公》。（圖／翻攝自小紅書）

對於片酬的部分她表示，「基本上現在男女主的演員薪資，還是穩定在1.5萬至3萬左右（人民幣，下同，約台幣6.6萬至13.2萬元），然後一些配角啊，若遇到爆紅劇那比以前就更高了，一些中階演員的片酬，反而是降低了一些。」

她也坦言，短劇市場出現越來越多新人演員，且外貌條件都不差，「讓人看得眼花撩亂，都是合作才知道對方有爆款劇。」

▲中國短劇紅遍全球。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲中國短劇紅遍全球。（圖／翻攝自小紅書，上同）

業內人士分析，演員收益與劇集全生命週期收益掛鉤（含廣告、會員分帳、二輪發行及海外發行等），非固定片酬，僅播放量破百萬的劇集演員可參與分帳，但全行業僅5%劇集達標、需簽約紅果平台併入駐合作經紀公司，否則無法參與其專案。

公開數據顯示，頭部演員如，王凱沐（《半熟老公》分帳150萬）、徐軫軫（同劇分帳100萬）、至春禾（《你裝纓綹，我裝瞎》分帳100萬）。分帳金額為「預估總收入」，實際到帳需扣減平台服務費、稅費、投流成本（實際到手約20%至50%）。

▲王沐凱。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼紅果短劇曝演員收益，霸總劇男神單部分帳658萬元。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲王凱沐因出演多部霸總短劇成為頭部演員。（圖／翻攝自小紅書上同）

數據指出，演員薪酬結構兩極化，頭部演員日薪1.5萬至8萬元（如馬秋元4萬／天），單劇打包價30至50萬；新人演員日薪100至300元，無分帳資格，需高強度拍攝累積經驗；特約演員日薪500至1200元，需穩定演技；群演日薪160至400元。

▲紅果短劇曝演員收益。（圖／翻攝自微博）

▲▼紅果短劇曝演員收益，霸總劇男神單部分帳658萬元。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲紅果短劇曝演員收益。（圖／翻攝自微博）

報導指出，短劇拍攝週期短（單部拍攝7至14天），頭部演員年拍10至15部，實際年收入約500萬至1500萬。對比長劇3個月以上週期，單位時間效益較高。

演員檔次 市場報價（人民幣） 條件 時限
群眾演員 160至180元／天 充當後景：主要用於充當人頭背景，沒有台詞和演技要求，進入門檻：身高、年齡、形象、性別等要求。 10小時 超時20元／小時
群特前景 300至400元／天 充當前景：通常選人標準主要看形象氣質，美女帥哥優先，最好有一定拍攝經驗，基本沒有台詞和演技要求。 10小時 超時30元／小時
特約演員 500至1500元／天（小特約：500至800元／天；中特約：800至1500元／天） 小特約：主要看形象要求，少量台詞，演技要求低。中特約：特定形象要求，演技和台詞也要好一些。 10小時 超時按預算10%／小時
主角·角色演員 1500至8000元／天（要求落台：1500至3000元／天；要求好點：3000至8000元／天；要求高的：8000元以上） 選人標準：形象好、演技好、台詞好、有拍攝經驗。 10小時 超時按預算10%
11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大陸短劇驚見《康熙》爆紅台星！

大陸短劇驚見《康熙》爆紅台星！

大陸直式短劇（豎屏短劇）強勢崛起，也迅速誕生多位人氣演員，其中27歲劉蕭旭因演出《盛夏芬德拉》成為爆紅男神，新劇《暗潮涌動》屬於諜戰題材，搭檔同樣高人氣的女星王小億，受到追劇粉絲高度期待。該劇預告近日曝光，網友意外發現，其中一位配角演員是《康熙來了》爆紅的台灣男星郭鑫。

串流收視週榜／《如果我不曾見過太陽》6台劇齊發！

串流收視週榜／《如果我不曾見過太陽》6台劇齊發！

爆紅短劇突下架！　涉抄襲BL小說…作者發聲

爆紅短劇突下架！　涉抄襲BL小說…作者發聲

串流收視週榜／《操控遊戲》4新作排行大洗牌！

串流收視週榜／《操控遊戲》4新作排行大洗牌！

短劇《還珠》小燕子眼睛不夠大　女星大方回應

短劇《還珠》小燕子眼睛不夠大　女星大方回應

