華航「動物方城市」彩繪機亮相　東京、曼谷等5航線搭得到

▲華航迪士尼彩繪機結合「動物方城市2」主題。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空與台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company （Taiwan） Ltd.） 推出台灣首架迪士尼彩繪機，以動畫電影「動物方城市2」角色打造，今天從台北首航洛杉磯，未來也將執飛安大略、曼谷、東京及大阪航線。

華航表示，「動物方城市2主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，都有電影角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

▲▼「動物方城市2主題彩繪機」是全台首架迪士尼彩繪機。（圖／記者周湘芸攝）

華航指出，此次機身彩繪匯集胡尼克 （Nick Wilde）、哈茱蒂 （Judy Hopps）、佘蓋瑞 （Gary De'Snake）、河狸狸寶 （Nibbles Maplestick）及樹懶快俠 （Flash）等角色，另也推出一系列「動物方城市2主題彩繪機」機上用品，並設計貼紙組與彩繪機造型氣球，作為限定玩具贈送給兒童旅客。

華航董事長高星潢表示，迪士尼給大家感覺是闔家歡樂的氣氛，華航也是希望每位旅客闔家出遊都快快樂樂。首架迪士尼彩繪機未來主要飛洛杉磯、安大略航線，另也會執飛曼谷、東京及大阪航線，讓亞洲、美洲的旅客都能看到華航的使命。

高星潢指出，這是台灣航空史上首次與迪士尼合作，迪士尼的作品都有其故事性，華航也希望旅客完成旅程時，心中都有故事，這次的彩繪機不是為了帶給公司多少利潤，而是要讓大家能保有夢想。

高星潢也開玩笑地說，自己最喜歡的角色是哈茱蒂（Judy Hopps），其個性充滿熱情、陽光，跟空服員最像，可以的話也希望招聘她來當空服員。

▲▼華航迪士尼彩繪機今將首航洛杉磯。（圖／記者周湘芸攝）

華航總經理陳漢銘也說，航空市場逐漸年輕化，希望透過迪士尼持續帶動市場，也將迪士尼的快樂及感動帶給世界。這架彩繪機今天下午就要從台灣首航到洛杉磯，未來還會到安大略、曼谷、東京及大阪，先前開放訂票時，就有很多旅客是為了這架彩繪機訂票。

陳漢銘也說，華航推出這架彩繪機過程中，與迪士尼花了半年時間溝通，也尊重彼此創意，現階段是合作半年的時間，接下來希望有更多創意合作。

▲華航迪士尼彩繪機今首度亮相。（圖／記者周湘芸攝）

另外，阿聯酋航空今也宣布，機隊升級改裝計畫邁入下一階段，60架 A380與51架波音 777客機將依序導入全新客艙內裝與產品。自2026年8月起也將於這些客機上導入一系列全新機上產品、新一代沉浸式機上娛樂系統，與搭載Starlink衛星網路的升級 Wi-Fi，推動機隊現代化。



阿聯酋航空表示，工程部將與空中巴士、賽峰集團（Safran）、瑞凱威（Recaro）、松下電器（Panasonic）、Starlink、法國UUDS航空集團合作，在60架A380客機上導入最新座椅設計與全新機上貴賓休息室。