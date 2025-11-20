　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲114年度馨生市集登場，政務次長徐錫祥走攤喊暖心支持。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

114年度「馨生市集」今（20）日起在新竹巨城登場，一連4天集結近40家全國馨生商家，規模創新高。從手作、皮件、甜點到咖啡飲品通通有，現場還有集點換禮、親子活動、打卡送愛心等互動。攤商多為犯罪被害家庭重建後的品牌，以商品訴說走過傷痛、重新站立的力量，氣氛溫暖熱鬧。

今年市集由馨生人張舒玲以震撼太鼓揭幕。沉沉的鼓聲敲開序幕，也敲出她一路走過的痛苦與倦怠，象徵把壓力一點點釋放，在節奏中重新找回力量。現場不少民眾停下腳步聆聽，給予熱烈掌聲。

法務部政務次長徐錫祥到場致詞時表示，馨生市集邁入第12年，已成為許多馨生家庭邁向自立的重要舞台。法務部近年推動「國家希望工程」與「溫暖有感的柔性司法」，持續指導犯罪被害人保護協會（犯保協會）從商品打造、品牌建立到通路拓展，協助馨生家庭逐步站穩腳步，「看到大家從傷痛中走出來，真的很感動。」

▼馨生人張舒玲以震撼太鼓揭幕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

徐錫祥也逐一走訪攤位，親切與商家交流，甚至主動向現場民眾介紹馨生商品，為攤商加油打氣。多位商家分享，品牌能走到今天，是靠著犯保協會的陪伴與市集的曝光，「我們不再只是『被害人家屬』，而是有能力創造產品、面向市場的經營者。」

犯保協會指出，「安薪專案」技職訓練計畫，是許多馨生人重建生活的起點，透過學習烘焙、皮革、香氛等專業技能，重新建立自信，進而打造自己的商品與品牌；而馨生市集，就是他們將心血成果呈現在大眾面前的舞台。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲徐錫祥政務次長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

協會表示，每一件商品背後都有屬於馨生人的生命故事，市集不只是展售，更是「走過創傷、朝向希望」的具體象徵，也邀請民眾透過支持商品，一起成為馨生家庭的堅強後盾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海關人員出國「機上性騷、恐嚇空服員」！　台北關嚴懲：2大過免職

桃園3寶神級對撞！行人闖紅燈+機車逆向搶快　雙雙1秒躺平

台88線拖板車變換車道釀3連撞！貨車翻覆「豆皮」掉滿地

離奇！情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋摔落慘遭輾斃

救柯文哲扯林智堅圖利醫院「容積率暴增」　陳智菡慘了要賠30萬

嗆殺光賣台狗！恐嚇在20校園、鄭麗文住家放炸彈　警追貼文者

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

快訊／高雄梓官6歲童連日狂吐「找不到原因」送醫不治　死因待查

快訊／桃園女恍神「開進捷運工地」　連人帶車墜8m深大坑洞

快訊／三重宮廟驚悚墜落！信徒5樓電梯井掉到1樓…插管搶救中

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

海關人員出國「機上性騷、恐嚇空服員」！　台北關嚴懲：2大過免職

桃園3寶神級對撞！行人闖紅燈+機車逆向搶快　雙雙1秒躺平

台88線拖板車變換車道釀3連撞！貨車翻覆「豆皮」掉滿地

離奇！情侶吵架害勸架男丟命　他趴轎車引擎蓋摔落慘遭輾斃

救柯文哲扯林智堅圖利醫院「容積率暴增」　陳智菡慘了要賠30萬

嗆殺光賣台狗！恐嚇在20校園、鄭麗文住家放炸彈　警追貼文者

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

快訊／高雄梓官6歲童連日狂吐「找不到原因」送醫不治　死因待查

快訊／桃園女恍神「開進捷運工地」　連人帶車墜8m深大坑洞

快訊／三重宮廟驚悚墜落！信徒5樓電梯井掉到1樓…插管搶救中

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

【高雄驚魂火燒車】駕駛撞公車、逆撞騎士後起火！路人英勇破窗救人

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

即／高雄6歲童連日狂吐送醫不治　死因待查

即／高雄某大樓驚傳墜樓　20多歲女當場死亡

快訊／台中男坐超商外「臉色異常」！搶救無效亡

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

「鴨哥」坐爽牢遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面