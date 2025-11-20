全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

▲114年度馨生市集登場，政務次長徐錫祥走攤喊暖心支持。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

114年度「馨生市集」今（20）日起在新竹巨城登場，一連4天集結近40家全國馨生商家，規模創新高。從手作、皮件、甜點到咖啡飲品通通有，現場還有集點換禮、親子活動、打卡送愛心等互動。攤商多為犯罪被害家庭重建後的品牌，以商品訴說走過傷痛、重新站立的力量，氣氛溫暖熱鬧。

今年市集由馨生人張舒玲以震撼太鼓揭幕。沉沉的鼓聲敲開序幕，也敲出她一路走過的痛苦與倦怠，象徵把壓力一點點釋放，在節奏中重新找回力量。現場不少民眾停下腳步聆聽，給予熱烈掌聲。

法務部政務次長徐錫祥到場致詞時表示，馨生市集邁入第12年，已成為許多馨生家庭邁向自立的重要舞台。法務部近年推動「國家希望工程」與「溫暖有感的柔性司法」，持續指導犯罪被害人保護協會（犯保協會）從商品打造、品牌建立到通路拓展，協助馨生家庭逐步站穩腳步，「看到大家從傷痛中走出來，真的很感動。」

▼馨生人張舒玲以震撼太鼓揭幕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

徐錫祥也逐一走訪攤位，親切與商家交流，甚至主動向現場民眾介紹馨生商品，為攤商加油打氣。多位商家分享，品牌能走到今天，是靠著犯保協會的陪伴與市集的曝光，「我們不再只是『被害人家屬』，而是有能力創造產品、面向市場的經營者。」

犯保協會指出，「安薪專案」技職訓練計畫，是許多馨生人重建生活的起點，透過學習烘焙、皮革、香氛等專業技能，重新建立自信，進而打造自己的商品與品牌；而馨生市集，就是他們將心血成果呈現在大眾面前的舞台。

▲徐錫祥政務次長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

協會表示，每一件商品背後都有屬於馨生人的生命故事，市集不只是展售，更是「走過創傷、朝向希望」的具體象徵，也邀請民眾透過支持商品，一起成為馨生家庭的堅強後盾。