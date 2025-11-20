　
大陸 大陸焦點 特派現場

霸王茶姬創辦人情定「最美光二代」　喜帖邀請函流出

▲大陸「最美光二代」高海純傳將與霸王茶姬創辦人張俊杰共結連理。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸「最美光二代」高海純傳將與霸王茶姬創辦人張俊杰共結連理。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

一份疑似婚禮請柬近日在陸網流傳，引起大陸資本圈震動。請柬內容為天合光能創辦人高紀凡、吳春艷夫婦邀請嘉賓出席女兒高海純與霸王茶姬創辦人張俊杰的婚禮，而高海純擁有亮麗外表和龐大資本背景，以太陽能產業為主，素有「最美光二代」稱號，張俊杰則是光速擴張品牌版圖的當紅炸子雞「霸王茶姬」創辦人，強強結合的兩人受外界關注。

▲大陸「最美光二代」高海純傳將與霸王茶姬創辦人張俊杰共結連理。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，11月20日，有知情人士確認，該請柬為真，霸王茶姬的創始人張俊杰將和天合光能的高海純結婚。

公開資訊顯示，高海純生於1993年，現年32歲，畢業於美國布朗大學，歷任天合光能戰略投資部副總經理、天合富家能源董事長，並自2024年起連續擔任天合光能董事、解決方案事業群總裁，今（2025）年1月更升任聯席董事長，因亮眼學經歷與外貌，被稱為「最美光伏（太陽能）二代」。

▲大陸「最美光二代」高海純傳將與霸王茶姬創辦人張俊杰共結連理。（圖／翻攝紅星新聞）

張俊杰則是90後企業家，原名張軍，創立霸王茶姬前，歷經飲品企業與科技公司等職務，並曾負責亞太區合作業務。霸王茶姬自2017年在雲南成立後迅速擴張，目前門市數量已突破6000家，成為新式茶飲市場內的重要品牌。

▲大陸「最美光二代」高海純傳將與霸王茶姬創辦人張俊杰共結連理。（圖／翻攝紅星新聞）

截至目前，天合光能市值約426.9億元人民幣，霸王茶姬以14.22美元股價計算，折合市值約185.74億元人民幣，兩家上市公司總市值逾600億元。對於婚禮請柬曝光，雙方在截稿前均尚未回應。

11/18 全台詐欺最新數據

