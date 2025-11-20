寧波5個月大女嬰術後離世　家屬疑醫院誤診遭網暴

▲寧波5個月大嬰兒「小洛熙」術後不治，家屬質疑醫院誤診。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

寧波一名5個月大女嬰「小洛熙」在市立婦兒醫院接受早產兒圓孔未閉合手術後不幸離世，家屬質疑術前診斷不當並公開舉報，反而被惡意網友中傷，甚至質疑父母就診時的選擇有誤，還有陌生人出現在住處附近，讓家屬承受不小的壓力。事發後，涉事醫生已被停診，當地衛健委成立調查組介入處理。

《紅星新聞》報導，近日，寧波一5個月大女嬰在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受手術後死亡一事引發關注。女嬰母親「小洛熙媽媽」發佈實名舉報視頻（影片），稱女嬰在該院進行早產兒圓孔未閉合縫合術後死亡，質疑手術醫生術前判斷有誤。

去世女嬰父親「小洛熙爸爸」昨（19）日表示，他和妻子目前遭受網路暴力，有部分網友以評論等途徑提出他和妻子「不應該同意讓孩子做手術」、「應該去更大的醫院治療」、「情緒過激」等，還有陌生人出現在他的住宅附近。

小洛熙爸爸表示，寧波大學附屬婦兒醫院在當地屬權威醫療機構，手術前他也曾諮詢該市第一醫院，獲建議幼兒應在兒童醫院治療。對於外界指稱其妻情緒過激，他強調，女兒離世後妻子希望最後看孩子一面，卻因「情緒激動」被拒之門外，情緒因此更加崩潰。

家屬現正著手申請醫學鑑定，小洛熙爸爸稱，需在7日內提交申請，時間緊迫，院方則表示將全力配合衛健委調查，涉事醫生若被認定存在醫療過錯，將按規定承擔後果。當地市衛健委在輿論聲浪中通報稱，已本著「實事求是、客觀公正」原則展開全面調查，後續將依法依規處置。